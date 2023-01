¿Por qué Nairo no firma con un nuevo equipo? Supuesto veto complica su futuro

Nairo Quintana salió del Arkea después de ser sancionado en el Tour de Francia de 2022. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

El presente y futuro de Nairo Quintana está complicado. El boyacense, que vive los momentos más angustiantes de su carrera, sigue sin encontrar equipo tras su salida del Arkea después de ser sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por uso de una sustancia prohibida, tramadol, en el último Tour de Francia.

Desde que se apartó de la escuadra francesa, el campeón del Giro de Italia y La Vuelta a España está en la búsqueda de un nuevo conjunto que le permita seguir corriendo en el World Tour.

En los últimos días, un candidato apareció en el horizonte: el Team Corratec, un equipo Pro Tour italiano, que aparentemente está cerca de contratar con el colombiano. Así lo confirmó en las últimas horas, de hecho, el propio manager del equipo, Serge Parsani, quien aseguró que el representante del boyacense le ofreció el pedalista al equipo.

Corratec fue invitado al Giro de Italia, según fueron confirmados los equipos este jueves para la nueva edición de la Corsa Rosa, lo que representa una buena oportunidad para Nairo Quintana de correr la grande que ya supo ganar en 2014.

La sanción de Nairo complica el panorama: ¿hay veto?

Sin embargo, aunque el interés de los italianos es real, más allá de las dificultades económicas que supone la negociación, la sanción que recibió Nairo Quintana por uso de tramadol complica muchísimo las cosas.

Así lo explicó Parsani a la revista Mundo Ciclístico. “Al final de diciembre nos inscribimos al MPCC (Movimiento por un ciclismo limpio), que es una estructura que lucha contra problemas de medicamentos como el tramadol”.

Además, el manager del equipo italiano confirmó en la entrevista que Nairo Quintana tiene dificultades para competir en la élite como causa de su sanción. Eso sí, aclaró que el colombiano no está vetado.

“Hoy por hoy resulta difícil para nosotros hacer un acuerdo con Nairo. Se necesitaría que la UCI le diese una mano a Nairo permitiéndole llegar a una escuadra World Tour, pues nosotros estamos todos en el MPCC. Solo equipos como el Soudal-Quick Step, UAE, y otros que no están en el MPCC, lo podrían contratar. Igual nadie ha dicho que él no puede correr, pues no ha estado sancionado por la UCI”, dijo el dirigente.

Y agregó: “Tendríamos que acudir a un milagro, pero los milagros hoy no los hace ni el papa y así se vuelve muy difícil”.

Por ahora, el panorama se ve sombrío. En Colombia, el Team Medellín, que recientemente contrató a Miguel Ángel López —supuestamente involucrado en una red de dopaje—, ya le ofreció al exMovistar la posibilidad de ser contratado.

No obstante, Nairo Quintana sigue buscando equipo y confía, tanto en su inocencia, como en las posibilidades de no irse de la élite del ciclismo mundial.

