"Queremos traer a Froome y a Valverde en 2019": presidente Fedeciclismo

Andrés Montes Alba/ @amontes023 - Enviado Vuelta a Colombia - Pereira

Este domingo, en Pereira, comienza la edición 68 de la Vuelta a Colombia, la cual en este 2018 recorrerá 2.070 kilómetros en 14 días de competencia. Aristóbulo Cala, ciclista del equipo Strongman, buscará defender el título que conquistó el año anterior, curiosamente, en esta ciudad. Por eso, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC), Jorge Ovidio González, habló con El Espectador sobre la actuación del país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, de la vuelta que inicia este domingo, y sobre lo que hay organizado de la segunda edición de la Colombia Oro y Paz 2.1, que se correrá en 2019 en Antioquia. (Lea aquí: La Vuelta a Colombia arranca con amplio abanico de aspirantes al título)

Los buenos resultados y las actuaciones de ciclistas como Fernando Gaviria, Nairo Quintana, Esteban Chaves y Egan Bernal, entre otros, siente que refleja un buen momento del ciclismo colombiano

Nuestro ciclismo en sus cinco modalidades es muy poderoso en el mundo. Somos un referente por las medallas, por los títulos, por las marcas y los triunfos. Obviamente la ruta es la que nos está dando más prestigio. Pero los que hoy ganan es porque la federación creó los eventos con los que forma las selecciones Colombia en las que en gran medida son vistos y contratados deportistas como Quintana, Gaviria, Urán, entre otros. Por ejemplo, Miguel Ángel López fue visto en un Tour de I’avenir. Fernando Gaviria fue firmado en un campeonato mundial en Francia, pero uno de los managers del Quick Step vino y lo vio antes en una Vuelta de la Juventud. Todo es un proceso en el que nuestro papel ha sido fundamental para poder sacar ese talento que tenemos.

¿Cuál es el balance que hace usted del ciclismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 que terminaron este viernes?

Nos fue regular. En la pista hicimos 17 medallas, en las que hubo ocho de plata y dos de oro. De esos segundos lugares sentimos que perdimos muy cruelmente unas tres o cuatro, que se nos escaparon por foto finish. En el mountain bike veníamos de ganar oro en hombre y damas en Bolivarianos y Sudamericanos, pero no pudimos mantener el ritmo y en ambos nos quedamos con la plata. Mientras que en la ruta, en hombres, siento que cumplimos. Tanto en contrarreloj como en la ruta profesional. Se puede decir que el balance es bueno, pero no es a lo que nos tiene acostumbrado el ciclismo de nuestro país en unas justas de este tipo. (Lea aquí: Así se correrá la versión 68 de la Vuelta a Colombia)

¿Cómo ha sido este 2018 para los ciclistas colombianos que están corriendo en el mundo?

El balance más positivo que tiene nuestro ciclismo son los jóvenes que nos representan. Estas figuras salieron de la Vuelta del Futuro, la Vuelta al Porvenir y la Vuelta de la Juventud. De estas carreras surgieron hombres como Iván Ramiro Sosa, Álvaro Hodeg, Cristián Muñoz, Alejandro Osorio, Hernán Aguirre, Johan García y Nicolás Gómez. Por ejemplo, Hernán Aguirre, quien quedó campeón este sábado del Tour de Qinghai Lake en China surgió de una Vuelta de la Juventud.

¿Cuántas carreras organiza la federación durante todo el año? (Lea también: Egan Bernal sufrió una grave caída en la clásica de San Sebastián)

Nosotros tenemos 40 competencias entre las cinco disciplinas: pista, ruta, bmx, paracycling y mountain bike. Las dos que más tienen eventos son la ruta con 22 y el bmx con 14. En la ruta están las vueltas al Porvenir, al futuro, de la Juventud, de Colombia, la Oro y Paz, las clásicas y las clasificatorias zonales que tenemos en todo el país.

¿La importancia que adquirió la Colombia Oro y Paz 2.1 que tuvo su primera edición en este 2018 puede volverla más importante que la Vuelta a Colombia?

Las dos tienen la misma importancia. Hay que saber lo que es un evento del otro. La 2.1 es una competencia altamente profesional para equipo del Pro-Tour, equipos continentales, selecciones nacionales y grandes figuras del mundo y los mejores de Colombia en el exterior. Tienen que ser recorridos de media montaña. Mientras que la Vuelta a Colombia es para los equipos y los corredores colombianos que no compiten en Europa, de nuestro sector, es de 14 días y cruza los grandes picos de montaña en Colombia, cosa que no se puede en la primera. Es la vuelta histórica y tradicional de nuestro país, pero la Oro y Paz nos da el prestigio y la oportunidad para que los colombianos vean correr a sus ciclistas por nuestra tierra.

¿Qué hay preparado para la edición de la Oro y Paz de 2019?

Irá del 12 al 17 de febrero y se correrá en Antioquia. Tendrá tres etapas en Medellín. Nos costará maso menos seis mil millones y todavía estamos en la labor de conseguir recursos. La primera jornada saldrá de Rionegro, pasará por La Ceja y La Unión, también irá por la capital de Antioquia y su área metropolitana y el último día habrá un final de 15 kilómetros de ascenso al Alto de las palmas. Hasta el momento hemos podido hacer contactos para que Chris Froome y Alejandro Valverde puedan asistir, aún no es seguro pero el acercamiento es oficial, queremos que vengan. La semana pasada iniciamos contactos con la gente del Team Sunweb para que el holandés Tom Dumoulin pueda venir, ninguno es fijo, pero hemos hecho acercamientos serios. También hemos invitado a 10 equipos del World Tour: Movistar, SKY, Education First, Astana, Orica, Lotto, Trek y el Sunweb. Cabe anotar que todas las escuadras donde compiten los colombianos en Europa están invitadas. Por ejemplo, Miguel Ángel López, quien por calendario no pudo estar este año se muere de ganas de estar en la próxima edición y ya me manifestó ese deseo de venir a correr en su país. (Le puede interesar: Miguel Ángel López, el mejor colombiano en el escalafón de la UCI)