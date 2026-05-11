¿Quién es Thomas Silva, el uruguayo que hace historia al liderar el Giro de Italia?

El uruguayo Guillermo Thomas Silva, del XDS Astana, lidera la clasificación general del Giro de Italia. Foto: EFE - BORISLAV TROSHEV

El ciclismo uruguayo vive un momento histórico. Guillermo Thomas Silva, un joven escalador que nació cerca de la costa del Atlántico, lidera la clasificación general del Giro de Italia 2026, convirtiéndose en el primer pedalista de su país en participar y en vestir la mítica maglia rosa de la corsa rosa.

“Fueron tres etapas entretenidas por aquí. Muy contentos con las sensaciones, conseguir una victoria de etapa y mantener el líder”, explicó Silva, de 24 años, quien planea seguir en los más alto de la general. “En principio mantenerlo...