05 de noviembre de 2025 - 10:14 p. m.

Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, el hombre que rompió el reloj del mundo

El primer colombiano en batir un récord mundial, el ciclista que llevó el nombre del país a Europa y uno de los grandes ganadores del Deportista del Año de El Espectador y Movistar, que este 2025 celebra 65 años de historia.

Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

Unidad de Video

