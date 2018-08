Rafael Antonio Niño: “Disfruto viendo a Fernando Gaviria”

Andrés Montes Alba / @amontes023 / Enviado Vuelta a Colombia - Ibagué

El exciclista colombiano Rafael Antonio Niño, seis veces ganador de la Vuelta a Colombia y ahora técnico del equipo EBSA, analiza esta competencia, que llega este año a su versión número 68.

¿Qué tanto ha cambiado la Vuelta en temas de organización?

Yo creo y siento que no ha habido una mejoría grande. En los últimos ocho años, por lo menos, las cosas se han manejado de la misma forma. No veo que haya un gran cambio; al contrario, siento que a la Vuelta la van a dejar caer por lo que ahora se hace la Colombia Oro y Paz. Ojalá esta competencia, que ha ayudado forjar una buena parte de la historia de nuestro ciclismo, no pierda importancia. La Oro y Paz puede ser linda para el público, porque trajeron a Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Egan Bernal, entre otros, pero si hablamos de procesos formativos no creo que aporte tanto como la Vuelta.

¿Qué hay que hacer para mejorar?

Hay un tema importante y es la cuestión de las vías. Hay lugares por los que pasamos en los que el asfalto está en muy mal estado. Ocasiona caídas que pueden hacer todo más complicado. La Vuelta ya no entra a las ciudades importantes. Hace mucho que no vamos a Bogotá, ni que llegamos al estadio El Campín, eso ya no da espectáculo. Ahora llegamos es a Cota o Cajicá, y eso se nota en todos los aspectos, en patrocinios, cantidad de público, organización... y para los mismos ciclistas es muy distinto cuando llegan a la capital del país.

¿Cómo le ha parecido la carrera? ¿Quiénes son sus favoritos?

La montaña es el filtro. Aunque hoy no haya batallas como las de antes, pero en Manizales llegaron juntos Juan Pablo Suárez, Óscar Sevilla, Aristóbulo Cala, Fabio Duarte y Alex Cano. Esos hombres, creo yo, son los que pueden y tienen con qué ganar.

Sergio Luis Henao ganó la vuelta en 2010, desde entonces no triunfa un corredor que luego brille internacionalmente, ¿por qué?

Nuestros corredores se están yendo demasiado jóvenes. Mira no más, este año han ganado ciclistas como Diego Ochoa y Rodrigo Contreras, que son jóvenes, pero los que pueden pelear una general, como Egan Bernal por dar un nombre, están es en Europa. Si él o Iván Sosa estuvieran acá seguramente estarían como candidatos y revalidarían su favoritismo. Pero que tengamos gente tan joven en Europa hace creer que tenemos con qué ganar un Tour de Francia, como siempre se ha querido.

¿Qué hay que hacer para darle mayor relevancia a esta carrera?

Que se programe en otra época, para que puedan venir equipos más grandes. Eso va a costar un dinero importante al comienzo, porque habría que asumir muchos costos, pero a la larga va a traer sus réditos. Esta competencia es bonita, aquí hay gente talentosa y nuestras montañas son propicias para hacer buen ciclismo. Esas dos cosas la harían crecer y cuando eso ocurra, los lugares como Bogotá van a rogar para que pasemos por allá.

¿Cómo vive la carrera mientras da instrucciones y alcanza caramañolas?

Al comienzo fue duro. Sufro un poco porque el EBSA es un equipo mediano. Yo no puedo tener aquí a un Óscar Sevilla o a un Juan Pablo Suárez, que son corredores que tiene con qué pelear el título. Me duele demasiado cuando mis ciclistas se me quedan, porque siempre he sido un ganador. No me gusta estar tan atrás.

¿Cuál es el corredor que más le gusta de los que están en Europa?

Fernando Gaviria. Y por una razón muy sencilla y es que aquí antes no teníamos a un ciclista con esas características. Tener a Gaviria hace que ahora haya corredores que quieran seguir sus pasos. Por eso sale Álvaro Hodeg y aquí en la vuelta está Juan Sebastián Molano, quien tiene todas las condiciones para correr en Europa. Además, a quién no le gusta ver esos embalajes. Me gustan los corredores que no teníamos en Colombia, porque eso hace crecer nuestro ciclismo y no solo darle escaladores al mundo.