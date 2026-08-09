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Rafael Antonio Niño: la Vuelta a Colombia sin el Niño de Cucaita

Seis veces campeón de la carrera y uno de los grandes constructores del ciclismo colombiano, la historia de Rafael Antonio Niño sigue rodando por las mismas carreteras en las que construyó su leyenda.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
09 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
La Vuelta a Colombia sin el Niño de Cucaita
La Vuelta a Colombia sin el Niño de Cucaita
Foto: El Espectador

Por primera vez en más de medio siglo, Rafael Antonio Niño no estará en una Vuelta a Colombia, competencia que empieza desde este sábado 8 de agosto. El hombre que ganó seis veces la carrera más importante del país, dueño de un récord que nadie ha igualado, murió un mes antes del inicio de la edición 76, el 9 de julio, cuando estaba próximo a cumplir 77 años. Su legado, sin embargo, sigue rodando en cada carretera boyacense en la que él ayudó a formar pedalistas.

Cuando se habla de la historia de la Vuelta a Colombia y de las mayores figuras...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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Elvis(21348)Hace 8 horas
Rafael Niño es el ciclista colombiano más grande de todos los tiempos, un adelantado a su tiempo. Como ocurrió con los grandes deportistas del 60 y 70, se quedaron en lo local y no pudieron saltar a Europa.
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