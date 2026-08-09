Rafael Antonio Niño: la Vuelta a Colombia sin el Niño de Cucaita

La Vuelta a Colombia sin el Niño de Cucaita Foto: El Espectador

Por primera vez en más de medio siglo, Rafael Antonio Niño no estará en una Vuelta a Colombia, competencia que empieza desde este sábado 8 de agosto. El hombre que ganó seis veces la carrera más importante del país, dueño de un récord que nadie ha igualado, murió un mes antes del inicio de la edición 76, el 9 de julio, cuando estaba próximo a cumplir 77 años. Su legado, sin embargo, sigue rodando en cada carretera boyacense en la que él ayudó a formar pedalistas.

Cuando se habla de la historia de la Vuelta a Colombia y de las mayores figuras...