Recadito de Mikel Landa para Nairo Quintana: "Mis tiempos de gregario quedaron atrás"

Redacción deportes

Sin rodeos o eufemismos. Sinceridad pura del ciclista español Mikel Landa, quien en diálogó con el Diario AS volvió a recalcar que correrá las grandes vueltas con la mira puesta en ganarlas. No será un actor de reparto, ya está cansado de eso. Ya probó suficiente en el Astana con Fabio Aru y en el Sky con Chris Froome. En el Movistar, no correrá pensando en Nairo Quintana. El aragonés aseguró que no será su gregario. Duelo de egos en el Movistar Team, orquestado por el también español, el director de la escuadra, Euzebio Unzué.

"Necesitaba que un director apostara por mí. Eso busco en el Movistar. De mis compañeros, me he entendido más con Alejandro Valverde, por tratarse de una persona muy alegre. Entiendo que Nairo remarque su condición de líder: desea sus oportunidades, como yo las mías. Me las he merecido y nos complementaremos", destacó. Y agregó que no trabajará para el colombiano en las grandes carreras. "No. Ese tiempo de gregario quedó atrás. Me han parado tanto en Astana como en Sky, cuando llevaba piernas para ganar. Si me dicen que me detenga otra vez, no lo haré. Me toca perseguir mis metas", dijo el pedalista de 28 años.

La tensión entre ambos nació apenas se confirmó la incorporación de Mikel Landa al Movistar Team. Nairo Quintana, le afirmó a El País de España que "yo soy el líder del equipo y el líder del Tour. Como líder que soy, Landa es bien recibido, si viene para apoyarme. Ahora habrá una persona más cubriendo otro tipo de competiciones que antes tenía que hacer yo. Estaremos en las más importantes que creamos que me harán llegar en buen estado al Tour", fueron las palabras del boyacense.

Que no cayeron nada bien en el aragonés, pues dijo: "Evidentemente, me gustaría tener otra bienvenida, pero voy a su casa, como quien dice y por lo que veo, no es de su agrado".

Al final, Euzebio Unzué, quien ha sido varias veces cuestionado en el pasado por las duras declaraciones que ha tenido contra el boyacense, señaló que "el líder es Nairo, pero la carretera decidirá". Cortocircuitos en el Movistar Team para la próxima temporada.