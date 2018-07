Rigoberto Urán ya es séptimo en el Tour de Francia

-Redacción Deportes

Dan Martin del equipo UAE Emirates conquistó la sexta etapa del Tour de Francia al imponerse este jueves en la cima del Muro de Bretaña. El belga Greg Van Avermaet (BMC) conservó la camisa amarilla de líder de la general tras esta etapa, en la que el francés Romain Bardet y el holandés Tom Dumoulin, dos aspirantes al podio, perdieron tiempo en la subida final. Por el lado de los colombianos, Rigoberto Urán cruzó la línea en la posición 19 y le alcanzó para subir una posición en el escalafón y quedar de séptimo, aunque perdió varios segundos.

Here is GC Top 10 after stage 6!

Voici le Top 10 au général après l'étape du jour!#TDF2018 pic.twitter.com/xljk7WnJDX — Le Tour de France (@LeTour) 12 de julio de 2018

Martin, de 31 años, saltó en solitario a un kilómetro de la meta y levantó los brazos con un tiempo de 4h.13.43, por delante del francés Pierre Latour (Ag2r La Mondiale) y el español Alejandro Valverde (Movistar), el mejor del sprint entre los favoritos. En una subida explosiva, el británico Chris Froome (Sky) perdió cinco segundos respecto a sus rivales directos. Urán cedió ocho, Romain Bardet 28 y Tom Dumoulin, por una avería, dio 50. (Lea también: El biotipo del ciclista colombiano, limitante para ganar el Tour)

El colombiano Nairo Quintana cruzó la meta en el puesto 13. El Movistar Team de Quintana tuvo una destacada actuación en la etapa de este jueves. El español Alejandro Valverde quedó de tercero en la etapa y se ubica octavo en la general, mientras que su compatriota Mikel Landa logró quedar en la posición número 16 en el Muro de Bretaña.

Bernard Hinault, cinco veces ganador del Tour de Francia, aseguró que si el equipo Movistar "sabe utilizar sus tres líderes, podría tener sus opciones", pero no ve un claro favorito para la camisa de líder en París, sino "cuatro o cinco nombres" de aspirantes. "No hay un verdadero favorito; hay cuatro o cinco. Richie Porte estuvo muy bien el año pasado, y, si no se hubiera caído, ¿quién sabe? Tom Dumoulin aún no ha sacado sus cartas, pero también es capaz de ganar", dijo.

Hinault se refirió al Movistar. "También pueden tener opciones Alejandro Valverde, Mikel Landa y Nairo Quintana. Este último ha terminado segundo dos veces ante Froome en el Tour. Si encuentran la forma de usar a los tres, tienen posibilidades", señaló. Este viernes 13 de julio se disputará la séptima etapa, entre Fougères y Chartres, con un recorrido de 231 kilómetros. (Le puede interesar: Las aspiraciones de los colombianos en el Tour, análisis de Santiago Botero)

Vea aquí el análisis de esta sexta etapa del Tour de Francia 2018 por Jhon Jairo Osorio: