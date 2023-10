Robinson Chalapud se coronó bicampeón de la Vuelta a Ecuador

The Colombian veteran climber Robinson Chalapud beat again the home riders and won the 2023 Vuelta al Ecuador.



🥇 🇨🇴 Robinson Chalapud (Team Banco Guayaquill)

🥈🇪🇨 Jorge Montenegro (Team Banco Guayaquil)

🥉🇪🇨 Jimmy Santiago Montenegro (Movistar Best-PC)#VCE2023 pic.twitter.com/t7A1cUotVC