Rodrigo Contreras, el que es caballero repite

El cundinamarqués Rodrigo Contreras, del equipo Nu, bicampeón de la Vuelta a Colombia. Foto: FCC

A los 31 años de edad, el ciclista cundinamarqués Rodrigo Contreras ingresó este domingo a la exclusiva lista de ganadores de al menos dos ediciones de la Vuelta a Colombia. A partir de ahora, su nombre aparecerá al lado de los de Rafael Antonio Niño, Ramón Hoyos Vallejo, Martín Emilio Cochise Rodríguez, Luis Herrera, José Castelblanco, Libardo Niño, Óscar Sevilla, Rubén Darío Gómez, Miguel Samacá, Alfonso Flórez, Fabio Parra, José Jaime González, Félix Cárdenas y Fabio Duarte, los más laureados en la carrera más tradicional e importante de...