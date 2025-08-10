No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Rodrigo Contreras, el que es caballero repite

El ciclista cundinamarqués conquistó la edición 75 de la Vuelta a Colombia, la competencia más tradicional e importante de América. Diego Camargo y Édgar Andrés Pinzón completaron el podio.

Luis Guillermo Ordoñez
Luis Guillermo Ordoñez
10 de agosto de 2025 - 11:52 p. m.
El cundinamarqués Rodrigo Contreras, del equipo Nu, bicampeón de la Vuelta a Colombia.
El cundinamarqués Rodrigo Contreras, del equipo Nu, bicampeón de la Vuelta a Colombia.
Foto: FCC

A los 31 años de edad, el ciclista cundinamarqués Rodrigo Contreras ingresó este domingo a la exclusiva lista de ganadores de al menos dos ediciones de la Vuelta a Colombia. A partir de ahora, su nombre aparecerá al lado de los de Rafael Antonio Niño, Ramón Hoyos Vallejo, Martín Emilio Cochise Rodríguez, Luis Herrera, José Castelblanco, Libardo Niño, Óscar Sevilla, Rubén Darío Gómez, Miguel Samacá, Alfonso Flórez, Fabio Parra, José Jaime González, Félix Cárdenas y Fabio Duarte, los más laureados en la carrera más tradicional e importante de...

Luis Guillermo Ordoñez

Por Luis Guillermo Ordoñez

@MemordonezLordonez@elespectador.com

Temas recomendados:

Vuelta a Colombia 2025

Rodrigo Contreras

Vuelta a Colombia

Diego Camargo

Nu Colombia

Édgar Andrés Pinzón

Ciclismo

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar