Rodrigo Contreras, flamante campeón de la Vuelta a Colombia 2024

A los 30 años de edad, el ciclista cundinamarqués Rodrigo Contreras ganó el título de la Vuelta a Colombia. Foto: FCC

Hace apenas cuatro meses Rodrigo Contreras había dado la sorpresa al conquistar el título del Tour Colombia, superando a varias figuras del World Tour, entre ellos Richard Carapaz y Egan Bernal. Y este domingo consiguió un doblete histórico al coronarse campeón de la Vuelta a Colombia, la prueba ciclística de mayor tradición en América.

El cundinamarqués, nacido en Villapinzón hace 30 años y pedalista del equipo NU Colombia, superó en la clasificación general a Diego Camargo, del Petrolike, por 2:59 y a Wilson Peña, de Sistecrédito, por 3:42. Cuarto quedó Yesid Pira, a 6:10.

“Estoy muy feliz por este triunfo. Quería terminar con pie derecho y gracias a Dios todo salió bien. Había soñado un final así, se lo dedico a mi familia, a mi equipo y a toda la afición del ciclismo”, aseguró al cruzar la meta en el alto de Las Palmas.

“Todo esto es un sueño hecho realidad. He trabajado mucho para esto, toda la vida y por fortuna acá en el NU Colombia se han dado los resultados. En Europa fui un gregario, no tuve espacio suficiente para brillar, pero a mis 30 años ya puedo decir que he consolidado mi carrera”, agregó.

“La clave de esta victoria fue la preparación, por supuesto, pero sobre todo la parte mental. Tuvimos un día de crisis pero gracias eso pasó inadvertido para los rivales”, concluyó Contreras.

Ganó la carrera con autoridad, de principio a fin, pues se puso la camiseta amarilla desde la primera jornada, en el prólogo, y mostró una tremenda regularidad, al llegar con los punteros en todas las etapas. En la etapa de cierre, una cronoescalada de 17,3 kilómetros en Las Palmas, en Medellín, también fue el mejor y se impuso con un tiempo de 40 minutos y 53 segundos, con más de un minuto de ventaja sobre Diego Camargo, del Petrolike.

¿Quién es Rodrigo Contreras, el campeón de la Vuelta a Colombia 2024?

El nuevo campeón de la Vuelta a Colombia nació en Villapinzón (Cundinamarca) el 2 de junio de 1994. Desde muy niño les ayudaba a sus padres, José y Flor Alba, con lo que ganaba trabajando en una papelería del pueblo.

Fue precisamente su papá quien le compró la primera bicicleta, aunque lejos estaba de pensar que sería la herramienta que le cambiaría la vida. Cuando comenzó a enamorarse del deporte practicaba en ciclomontañismo hasta que fue reclutado por Serafín Bernal, uno de los formadores más importantes del país.

De su mano se hizo profesional en 2013, con el equipo Colombia Coldeportes. Era una de las promesas del pedalismo nacional y por eso el Quick Step belga lo llevó a Europa, en donde tuvo dificultad para adaptarse, por lo que regresó al país con el Coldeportes Zenu y el EPM.

Intentó nuevamente consolidarse en las grandes ligas, pero no pudo tampoco en el Astana. Sus dotes de contrarrelojero, sin embargo, le sirvieron para convertirse en medallista nacional, bolivariano, suramericano y panamericano, además de ficha clave en las escuadras EPM Scott y Colombia Pacto por el Deporte.

Este año fue invitado a participar en el proyecto del NU Bank Colombia, que ha sido muy exitoso. Para Contreras 2024 será inolvidable porque al bronce en los Campeonatos Nacionales le sumó el título del Tour Colombia y ahora el de la histórica Vuelta.

