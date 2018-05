Rohan Dennis: "Es un honor vestir el maillot rosa"

Redacción Deportes y EFE

El australiano Rohan Dennis (BMC), líder del Giro de Italia, dijo que vestir la maglia rosa "es un gran honor", ya que de esta manera completa su colección de camisetas de primer clasificado en las tres grandes vueltas.



"Es un honor vestir de rosa y completar la colección de camisetas de líder de las grandes vueltas. Por supuesto que ahora me gustaría quedármelo, pero hay 19 etapas más por recorrer", dijo.



Dennis se mostró realista y pensó en disfrutar el momento de vestir de rosa antes que soñar con llegar líder a Roma.



"Tengo muchas cosas que aprender antes de pensar en el rosa y Roma. Es un sueño. Tengo que ser realista e intentar aprender de ciclistas como Dumoulin, pero voy a disfrutar de este jersey rosa, Es un honor."



Dennis reveló que no quería la presión de correr por los segundos de bonificación en el esprint intermedio, pero no quería decepcionar a sus compañeros de equipo.



"Tengo que agradecer la maglia rosa al equipo. No quería correr hoy con el objetivo de lograrlo porque los compañeros tendrían que trabajar a fondo, pero me dijeron: "Te respaldamos", explicó Dennis.

Rohan Dennis is the 23rd rider in history with at least one leader jersey in each of the three Grand Tours (Giro, Tour, Vuelta) | Rohan Dennis è il 23esimo corridore nella storia ad aver indossato almeno una volta la maglia da leader tre 3 grandi giri a tappe (Giro, Tour, Vuelta) pic.twitter.com/yoLxSERRWB — Giro d'Italia (@giroditalia) 5 de mayo de 2018

El italiano Elia Viviani (Quick Step), ganador al esprint de la segunda etapa del Giro de Italia con final en Tel Aviv, dijo que la victoria "no fue fácil por la dificultad de la llegada y porque sentía la presión de tener que ganar".



"No fue fácil ganar, aunque estaba tranquilo después de un buen comienzo de temporada. Después de parar y volver a comenzar para preparar el Giro sentí la presión de ser el corredor que debía ganar", señaló el campeón olímpico de omnium en meta.



Viviani se refirió a un esprint desordenado en el que no tuvo le respaldo de otras ocasiones por parte de sus compañeros.



"Fue difícil permanecer juntos al final, así que usé el equipo para mantener la velocidad alta. Luego me pegué a la rueda de Bennett. Los otros dudaron pero sabía que alguien haría algo y estaba listo para responder".



Finalmente, terminó de comentar Viviani, "cuando Mareczko atacó le respondí y luego hice mi sprint. Era importante leer bien la situación".