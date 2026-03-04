Publicidad

Santiago Buitrago logró importante victoria en Italia: campeón del Trofeo LaIgueglia

El ciclista colombiano logró su primer título en una clásica y abrió su temporada con triunfo clave.

Fernando Camilo Garzón
04 de marzo de 2026 - 06:02 p. m.
Santiago Buitrago (izq.), junto a Antonio Tiberi.
Santiago Buitrago (izq.), junto a Antonio Tiberi.
Foto: Team Bahrain Victorious
Santiago Buitrago volvió a levantar los brazos este miércoles al imponerse en el Trofeo Laigueglia, prueba disputada en Liguria, Italia. El colombiano del Bahrain Victorious llegó en solitario tras un ataque decisivo a 10 kilómetros de la meta, firmando su primer triunfo en una clásica como profesional y consolidándose como uno de los ciclistas colombianos más destacados del momento. La victoria llega trece meses después de su título en la Volta a la Comunitat Valenciana 2025.

La carrera tuvo un recorrido de 192 kilómetros con ascensos emblemáticos como la Cipressa y el Capo Mele, habituales en la Milán-San Remo. Una fuga inicial de nueve ciclistas, liderada por Louis Vervaeke (Soudal), llegó a tener hasta tres minutos de ventaja, pero fue neutralizada en el tramo final. El momento decisivo llegó en la subida a Micheri, donde se formó el grupo de favoritos con Buitrago, su compañero Antonio Tiberi, Quinten Hermans y Romain Grégoire, tras alcanzar a Vervaeke a 19 kilómetros de meta.

En el último paso por Micheri, Buitrago lanzó el ataque definitivo y logró abrir una diferencia que defendió hasta el final, resistiendo en el Capo Mele para cruzar la meta en solitario. Grégoire terminó segundo y Tiberi completó el podio, confirmando además el gran trabajo colectivo del Bahrain Victorious. El resultado también confirma la capacidad del colombiano para competir y ganar en clásicas con subidas cortas y explosivas.

