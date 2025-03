Santiago Buitrago sufrió una dura caída y debió abandonar la París-Niza: video

🌧 Course neutralisée en raison d'une averse de grêle. ⚠️

La chaussée étant extrêmement glissante, les coureurs sont invités à continuer leur route à allure modérée.



🌧 The race is being neutralised due to the weather conditions ⚠️

Race regulators signal the riders to slow down.… pic.twitter.com/NprESsuj6i