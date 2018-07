"Seguimos creyendo", asegura Quintana tras llevarse la etapa reina

AFP

El ciclista colombiano Nairo Quintana se mostró esperanzado de cara a la recta final del Tour de Francia, que finaliza el domingo, tras ganar este miércoles la 17ª etapa en Saint Lary Soulan, en los Pirineos.

"Tengo buen cuerpo para lo que queda de Tour. Seguimos creyendo, necesitamos hacer la carrera rápida y díficil en los días que quedan. La tercera semana nos ha venido bien y esperamos seguir luchando", aseguró el corredor del Movistar, que subió del octavo al quinto puesto en la clasificación general.

Quintana está a tres minutos y medio del líder, el galés Geraint Thomas, y a un minuto del tercer clasificado, el británico Chris Froome, que marca el último lugar del podio.

Tras una edición en la que no había podido conseguir ninguna victoria de etapa, Quintana fue el gran triunfador este miércoles.

"Fue un día bastante grande, que había preparado, que tenía marcado, y me ha salido muy bueno, como esperaba", celebró.

"Lamentablemente, días atrás no había tenido buenas sensaciones, no había tenido bien el cuerpo y las pérdidas de tiempo habían sido bastantes malas para mí", admitió.

"Hoy estuvo perfecto, tuvimos a Alejandro Valverde adelante, que me ayudó un poco, a Marc Soler también. Era una etapa para escaladores puros, netamente puros, y así lo hemos demostrado", subrayó.

Quintana agradeció también a sus compatriotas el apoyo brindado.

"Ver al público colombiano en la carretera es lo más emocionante y en mi corazón siento su apoyo, por los sitios que voy, con los mensajes en redes sociales que me envían. Me ayudan y me animan para darlo todo. También agradezco a mis amigos, que siempre me apoyan y me dan consejos, a mi familia con las oraciones y a Dios por protegernos y darnos fortaleza", aseveró.