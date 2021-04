Sergio Higuita fue el mejor colombiano en la segunda etapa del País Vasco

El ciclista antioqueño fue noveno en la etapa ganada por el español Álex Aranburu.

Sergio Higuita no solo va bien cuando la carretera se empina, también es inteligente cuando hay que bajar. El antioqueño, menudito, sabe que tiene que pegarse a la rueda de los más grandes y emular sus movimientos para no perder tiempo, pues lo que gana para arriba no se puede perder cuando va para abajo.

Este martes, el ciclista antioqueño fue el mejor colombiano en la segunda etapa de la Vuelta al País al cruzar en la novena casilla a 15 segundos del vencedor del día, el español Álex Aranburu, quien atacó a 10,7 km de la meta.

💥🔥Hemen duzue @aranburualex -ri garaipena eman dion erasoa.



💥🔥 Aquí tenéis el ataque que ha dado la victoria a @aranburualex en la segunda etapa de la #Itzulia2021@BancoSabadell pic.twitter.com/GQRHz3PKh9 — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 6, 2021

Higuita, que estuvo en el grupo de punta en el ascenso a La Asturiana, premio de montaña de segunda categoría (7,7 km al 6.2% de inclinación), aguantó el paso de los mejores, estuvo al lado de Primoz Roglic y hasta tuvo fuerzas para imponer el paso, mostrar dientes, pararse en pedales.

Al final, en una llegada plana, el colombiano se metió entre corredores con un lomo y un tren inferior más grandes que él y cruzó la meta sin mayores problemas junto al local Mikel Landa.

En cuanto a la clasificación general, Roglic mantuvo el liderato, mientras Aranburu subió siete casillas y ahora es segundo. Higuita escaló 11 puestos y ahora es 17 a 53 segundos del esloveno.

Este miércoles será la tercera etapa con un trayecto de 167,7 kilómetros entre las poblaciones de Amurrio y Ermualde. Habrá cuatro premios de montaña, dos de tercera categoría, uno de segunda y otro de primera, y dos metas volantes.

Claro, el atractivo del día será la primera llegada en alto de la carrera con la meta en Santa María del Yermo, un ascenso de 3.1 kilómetros al 10,2% de promedio y con rampas del 15,2%.

Así van los colombianos en la general:

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 4:03:04

2. Álex Aranburu (Astana) a 0:05

3. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a 0:06

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 0:24

5. Adam Yates (Ineos Grenadiers) a 0:28

17. Sergio Higuita (EF Education) a 0:53

30. Esteban Chaves (Bike Exchange) a 1:42

56. Alejandro Osorio (Caja Rural) a 3:24

64. Einer Rubio (Movistar) a 4:09