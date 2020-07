El corredor del equipo Education First, y campeón nacional de la ruta, habló de la no inclusión de Colombia en la lista de países que pueden entrar al Viejo Continente desde este mes.

Luego de conocerse la determinación de la Unión Europea de blindar su territorio permitiendo el ingreso de algunos ciudadanos del mundo desde este miércoles (en América solo las personas provenientes de Canadá y Uruguay), se prendieron las alarmas con el vuelo del 19 de julio que llevará a una buena cantidad de atletas colombianos, la mayoría ciclistas, hacia el Viejo Continente para cumplir con sus compromisos.

Y uno de los corredores que se pronunció al respecto fue Sergio Higuita, pedalista del Education First, campeón nacional de la ruta y reciente ganador del Tour Colombia 2.1. “Tenemos la ilusión de que la Cancillería, la Federación y los equipos logren que se otorgue el permiso para viajar en la fecha estipulada. Sabemos que esa normatividad está haciendo peligrar el viaje, pero estamos confiados en que habrá una salida”, le dijo el antioqueño a la Federación Colombiana de Ciclismo.

El Espectador contactó a Higuita, que lleva su preparación en Santa Elena, Antioquia, y confirmó que a la fecha, más allá de tener residencia o no (él no ha renovado ese permiso porque no sobrepasó los 90 días la última vez que estuvo en Europa), el vuelo estipulado sigue en pie para todos los ciclistas World Tour. “El equipo y la Federación están trabajando de manera conjunta para que todo siga según lo acordado. He estado entrenando para el Tour y la idea es estar allá, claro si se realiza”, apuntó

Este medio también habló con un corredor amateur que es esperado en España por una escuadra de esa categoría que participa en las pruebas más importantes a nivel sub-23. “Mandamos la carta del equipo a la Federación, en la que dicen que me necesitan para el calendario. También resalta todo el esfuerzo que han hecho por tenerme en sus filas. Estamos esperando a ver qué pasa, si podemos irnos o no. Por ahora, sigo entrenando con la misma motivación”.

Así las cosas, el Vuelo del deporte colombiano, como ha sido llamado por el Ministerio del Deporte, puede que no se vea afectado gracias a la labor de diferente entidades que están trabajando a toda marcha para que los requisitos especiales se cumplan.