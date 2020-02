Sergio Higuita, nuevo campeón nacional de ruta

Redacción deportes

Este domingo en Tunja (Boyacá), Sergio Higuita se consagró como el nuevo campeón nacional de ruta luego de los 217 kilómetros de recorrido en el que el antioqueño de 22 años fue el más fuerte y estratega de la carrera. Egan Bernal, quien se repuso de una fuerte caída con Nairo Quintana, fue segundo. El bronce se lo llevó Daniel Felipe Martínez.

" Daniel estaba bien. Confiaba en él, pero cuando se hizo la selección me sentí bien. Sosa se cayó y me tuve que concentrar solo. Atrás venían unas fieras, pero me concentré, como lo hice en la etapa que gané en la Vuelta a España. Sabía cómo afrontar una prueba tan dura, eso lo aprendí en Europa. Para el equipo es bueno, es un sueño y un orgullo llevar la camiseta de campeón nacional", señaló Higuita después de la prueba.

El antioqueño tendrá el honor de llevar en el uniforme de su equipo el Education First la bandera de Colombia que lo acredita como el campeón nacional de la tierra de los escarabajos.

Su escuadra, el EF, se llevó todos los premios en la categoría élite, pues Daniel Felipe Martínez se quedó con el título de campeón nacional de contrarreloj, galardones que había ganado el año pasado Óscar Quiroz.

Ya está todo listo para el inicio del Tour Colombia 2.1, que se llevará en las carreteras de Boyacá y Cundinamarca desde el 11 al 16 de febrero.

