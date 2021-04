Simon Yates, campeón en el Tour de Los Alpes; Nairo Quintana quedó séptimo

El corredor británico del BikeExchange ganó la clasificación general en la última etapa. El mejor colombiano del día fue Alejandro Osorio.

Simon Yates, pedalista del equipo BikeExchange, se coronó campeón del Tour de Los Alpes en la mañana de este viernes. El británico, ganador de la Vuelta a España en 2018, se quedó con el primer puesto de la clasificación general después de demostrar un nivel superlativo a lo largo de la carrera.

Mire: María Camila Osorio: “Estoy aprendiendo a utilizar todas mis cualidades”

El mejor colombiano del Tour de Los Alpes fue Nairo Quintana, del Arkea, que quedó séptimo en la general a dos minutos y 54 segundos del líder Yates.

Quintana dejó buenas sensaciones en la carrera, a pesar de confesar que no se sentía en su mejor forma física y que espera mejorar de cara a las competencias que vienen.

“Como siempre espero más (…) Creo que el equipo hizo un gran trabajo, pero no estoy en la mejor condición física posible, intento progresar (...) Al final, me corresponde a mí traer de vuelta el resultado concreto de este trabajo. Lamento un poco no haber ganado una etapa porque todos esperábamos una victoria. Estamos avanzando y seguiremos trabajando”, dijo el pasado jueves el pedalista boyacense.

La última etapa, que estuvo marcada por una complicado terreno montañoso, y que terminó con un descenso final en Sprint, se la llevó el danés Felix Großschartner del Bora-hansgrohe.

También: Australia no participará en el Mundial de clavados de Tokio por temor al Coronavirus

Una jornada de 120,9 kilómetros de recorrido que, además, tuvo un gran rendimiento del colombiano que llegó quinto, a 40 segundos del ganador de la etapa.

En la general, además de Nairo Quintana, el ecuatoriano Jefferson Cepeda, del equipo Androni, fue el otro sudamericano que tuvo una destacada actuación, tras quedar cuarto en la clasificación final.

Así las cosas, el podio de la carrera quedó conformado por Yates en la primera posición; el español Pello Bilbao, del Bahrain-Victorious, en la segunda, y Aleksandr Vlasov, del Astana, en la tercera.

La etapa crucial para que el británico ganara la carrera fue la segunda. En ese día, Yates mostró una forma inigualable con ataques que no tuvieron respuesta de sus rivales y lo llevaron hasta lo más alto del podio en la carrera.

En contexto: Simon Yates: “Me gustan las etapas cortas que se pelean sin perder el tiempo”