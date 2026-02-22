Publicidad

Stefany Cuadrado, bicampeona panamericana: una medalla de oro dedicada a Yúber Cuadrado

La antioqueña no solo revalidó su título en el Panamericano de Ciclismo de Pista; batió su propia marca. Su logro se lo dedicó a su papá, quien murió hace pocos días en un accidente.

Fernando Camilo Garzón
22 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
Stefany Cuadrado en lo más alto del podio.
Stefany Cuadrado en lo más alto del podio.
Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

No ha pasado ni siquiera un mes. Y todos los días lo recuerda. La tarde del sábado en Peñalolén, en Chile, se sintió muy pesada en el pecho de Stefany Cuadrado. Se notaba de lejos en su respiración, tan dura e intensa. Cuando se subió al podio, el pecho se le empezó a inflar. Estaba agitada. Sentía más cosquillas en el estómago ahí que cuando compitió para ganar el título. Fue en su coronación como bicampeona, tras revalidar la consagración de 2025, cuando vino lo más duro. Después de colgarse el oro gracias a la prueba que ganó en el...

