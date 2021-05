Superman López ganó la etapa reina y es nuevo líder de la Vuelta a Andalucía

Miguel Ángel López se llevó la victoria de la etapa reina de la Vuelta a Andalucía y quedó de líder de la competencia tras arrebatarle el primer lugar a Ethan Hayter.

Miguel Ángel López empieza a demostrar por qué es el fichaje estrella del Movistar. Hoy, en la etapa reina de la Vuelta a Andalucía, el colombiano ganó la jornada y quedó como líder de la competencia.

La etapa reina de la también llamada Vuelta del Sol tenía un recorrido de 176 kilómetros entre Beas de Segura y Puerto de Onsares.

En la escalada del Alto Colorado de los Yesos, Miguel Ángel López dio la sorpresa y atacó al grupo de favoritos donde estaba Ethan Hayter, quien hasta hoy fue el líder de la competencia.

En los últimos 300 metros de la jornada, Superman López cambió de ritmo y dio la estocada final para llevarse la victoria de etapa y quedarse con el liderato de la carrera.

“Muy contento, porque ha sido duro llegar hasta aqui, estar de regreso en el pelotón, más en las posiciones de privilegio. Detrás de todo esto viene un trabajo muy grande que al final no se ve. Mi familia, mi esposa, mi hijo… son mi mayor motivación siempre. He regresado tras casi ocho meses de pausa. Prácticamente no competía casi desde el Tour de Francia. Fue duro regresar, pillé el covid también… Este es un nuevo proyecto, con nuevas ilusiones. Me he encontrado muy bien, me han arropado súper bien, y se nota. Los compañeros, el trabajo que se desempeña cada día, es bastante importante”, afirmó Miguel Ángel López.

Mañana, en la penúltima jornada de la Vuelta a Andalucía, se correrán 182 kilómetros con final en plano.