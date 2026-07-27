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Tadej Pogacar, amo y señor del ciclismo actual

El ciclista esloveno, jefe de filas del UAE Team Emirates, tuvo su paseo de la victoria en los Campos Elíseos de París. Remco Evenepoel e Isaac de Toro lo acompañaron en el podio.

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Daniel Bello
Daniel Bello
27 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Tadej Pogacar celebra su quinto título en el Tour de Francia junto a Remco Evenpoel (izq.) e Isaac del Toro, quienes lo acompañaron en el podio de la clasificación general.
Tadej Pogacar celebra su quinto título en el Tour de Francia junto a Remco Evenpoel (izq.) e Isaac del Toro, quienes lo acompañaron en el podio de la clasificación general.
Foto: EFE - PAPON BERNARD / POOL

Tadej Pogacar está haciendo las cosas tan bien que ya no se le compara con los demás integrantes del pelotón, sino con la historia misma. El esloveno, recién coronado por quinta ocasión en el Tour de Francia, parece haberse convertido en su propio rival. Ahora, la pregunta es cuál será el próximo récord por romper en su lista.

Con su nuevo paseo victorioso por los Campos Elíseos de París, Pogi se convirtió en el quinto ciclista en conquistar la Grande Boucle en cinco oportunidades. Se sumó al selecto grupo de Jacques Anquetil (Francia), Eddy...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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