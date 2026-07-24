Pogacar conquistó Alpe d’Huez y llegó a cinco victorias en el Tour de Francia 2026

El ciclista esloveno Tadej Pogacar celebra su quinta victoria en la presente edición del Tour de Francia. Foto: EFE - YOAN VALAT

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Tadej Pogacar volvió a demostrar este viernes por qué es el mejor ciclista de la actualidad y se llevó la victoria de la etapa 19 del Tour de Francia. El ciclista esloveno, jefe de filas del UAE Team Emirates, conquistó la cima de Alpe d’Huez en la penúltima jornada de alta montaña y aumentó su ventaja en lo más alto de la clasificación general.

Un nuevo ataque en solitario le permitió al también vigente campeón del mundo alcanzar a los pedalistas que estaban en la delantera y dejarlos rezagados en el último kilómetro. Con 7:11 minutos de ventaja sobre Remco Evenpoel, segundo en la pelea por el maillot amarillo, parece que Pogi celebrará este domingo en París salvo que ocurra algún imprevisto.

En el tramo final, cuando faltaban 10 kilómetros para la meta, la cabeza de carrera quedó con solo tres ciclistas en la pelea por la victoria: el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y el estadounidense Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike).

En simultáneo, Pogacar, quien estaba dos minutos más atrás de los pedalistas que estaban al frente, propuso un cambio de ritmo que los demás favoritos no aguantaron. De esta manera dejó descolgado a Remco Evenpoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), su más cercano perseguidor en la clasificación general.

Mientras Carapaz, Martínez y Kuss se atacaban a medida de que se acercaban a la llegada, Pogi, con una mejor cadencia, se acercaba cada vez más a ellos. El esloveno se mostraba muy sólido y parecía que no se le podía escapar la victoria si mantenía ese ritmo. Llegó a la cabeza de carrera cuando faltaban 1,7 kilómetros.

Pogacar, ya en el último kilómetro, demostró que tenía mejores piernas que sus rivales y se fue en solitario hacia la meta. Sus rivales, ya muy desgastados, no pudieron seguirlo. De esta manera, el jefe de filas del UAE Team Emirates se adjudicó su quinta victoria en la presente edición de la ronda francesa.

Lenny Martínez quedó segundo en esta fracción con seis segundos de diferencia con el ganador. Carapaz, ganador de la etapa 18, completó el podio de la decimonovena jornada con un resultado que le permitió convertirse en el líder de la clasificación de la montaña.

La nota alta para Colombia este viernes en el Tour corrió por cuenta de Harold Tejada. El pedalista huilense, figura del XDS Astana, cruzó la meta en la décima posición, 3:22 después de Pogacar. En contraste, la mala noticia para los escarabajos fue Éiner Rubio (Movistar), quien en el último ascenso sufrió un accidente y tuvo que abandonar la competencia.

Así fue el perfil de la etapa 19 del Tour de Francia 2026

La alta montaña volvió a ser jueza en el Tour de Francia 2026 con una jornada de 127,9 kilómetros entre Gap y la mítica cima de Alpe d’Huez. La sesión contó con cuatro puertos de montaña que fragmentaron la grupeta y pusieron a prueba las fuerzas de los favoritos. Fueron 3.572 metros de desnivel.

El primero de ellos fue el Col Bayard (segunda categoría) en el kilómetro 4,8 con 4,7 km de subida al 7,2% de inclinación promedio. El segundo, Col du Noyer, de 25,2 kilómetros, será el primero de primera categoría, de 7,2 km al 8,5%.

Luego el pelotón se enfrentó al Col d’Ornon, en el kilómetro 99,2, será un ascenso de segunda categoría de más de cinco km al 6,4% de inclinación. Y finalmente, Alpe d’Huez, en la meta, un puerto icónico en la historia de la ronda francesa, con 13,8 kilómetros a una inclinación promedio de 8,1%.

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