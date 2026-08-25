Tadej Pogacar dio otro golpe en la Vuelta a España y ganó en solitario la cuarta etapa

Tadej Pogacar celebra su segunda victoria de etapa en la Vuelta a España 2026. Foto: AFP - ED JONES

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Tadej Pogacar se impuso este martes en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026, después de protagonizar una fuga en solitario que volvió a demostrar por qué parte como el máximo candidato a llegar a la última fracción vestido de rojo. El esloveno dio otro golpe en una jornada marcada por la alta montaña.

A falta de 50 kilómetros para la meta, durante el ascenso a la Collada de Beixalis, Pogacar decidió mover la carrera y lanzó su ataque. El jefe de filas del UAE Team Emirates-XRG encontró allí el momento indicado para separarse del grupo de favoritos y empezar a construir una diferencia que terminó siendo decisiva.

El líder de la carrera mostró una gran cadencia para marcharse en solitario y sacar una brecha considerable al grupo perseguidor, en el que viajaban los demás candidatos al título de la ronda ibérica. Pogacar, ganador de la contrarreloj de la primera etapa, volvió a exhibir su superioridad en las carreteras de Europa.

El segundo ciclista en cruzar la línea de meta en la jornada de este martes fue el belga Jarno Widar (Lotto Intermarché), con una diferencia de 2:39 minutos respecto al ganador. Con el mismo tiempo llegaron Felix Gall (Decathlon), Oscar Onley (Netcompany INEOS), Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike), Enric Mas (Movistar Team) y Richard Carapaz (Education EasyPost).

La cuarta fracción contó con 104,8 kilómetros de recorrido y fue relativamente corta, pero exigente, con tres puertos de primera categoría y un desnivel acumulado de 3.024 metros. Tan pronto arrancó la jornada, el pelotón comenzó a enfrentarse a la montaña, en una prueba diseñada para provocar la primera gran selección entre los aspirantes.

El primer desafío fue el Port d’Envalira, con 23,2 kilómetros de ascenso y una pendiente media del 4,9 %. Después de un descenso, sobre la mitad del recorrido apareció la Collada de Beixalis, de 6,5 kilómetros al 8,5 %. El tercer puerto de primera categoría fue el Coll d’Ordino, con 9,9 kilómetros al 7 %.

Con esta victoria, Pogacar continúa como líder de la clasificación general, pero ahora cuenta con una ventaja mayor sobre sus principales rivales. Después de partir con apenas nueve segundos sobre el belga Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), el esloveno amplió la diferencia y ahora aventaja por 3:21 a su más cercano perseguidor, su compatriota Primoz Roglic.

El podio provisional de la clasificación general lo completa Enric Mas (+3:32), mientras que el mejor de los colombianos es Harold Tejada (Astana), ubicado en la casilla 14, a 5:30 de Pogacar. La montaña de Andorra, por tanto, comenzó a establecer diferencias importantes entre quienes aspiran a disputar el título de la ronda española.

Así quedó el top 10 de la Vuelta a España 2026 tras la etapa 4:

La acción en la Vuelta a España 2026 continuará este miércoles con la quinta etapa. El pelotón partirá de Falset y tomará rumbo a Roquetes, en una jornada de 173,4 kilómetros de recorrido y 1.689 metros de desnivel acumulado. Después del golpe de Pogacar en Andorra, sus rivales tendrán que reaccionar.

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