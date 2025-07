Tadej Pogacar: “El Tour ha querido traerme a los lugares donde peor lo he pasado”

El esloveno Tadej Pogacar en la línea de meta de la etapa 14 del Tour de Francia. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

El esloveno Tadej Pogacar aseguró que no quiso arriesgar en la etapa de Superbagnères, donde fue segundo, pero señaló que está deseando tomarse la revancha en el Mont Ventoux y el Col de la Loze, dos puertos donde en el pasado falló.

“Parece que este año el Tour ha querido traerme a los lugares donde peor lo he pasado. Hautacam, el Ventoux, el Col de la Loze, donde exploté en 2022. Son tres puertos que me gustan y estoy impaciente por volver a subirlos”, dijo el ciclista del UAE, ganador de cuatro etapas en esta edición del Tour.

“Espero tener mejores piernas que en el pasado. He ido dos veces a la Loze, es uno de los puertos más duros que he subido en mi vida”, dijo el esloveno, quien ya acumula 21 victorias en la ronda francesa. En la general le saca 4:13 minutos al danés Jonas Vingegaard, su más cercano perseguidor.

El pedalista esloveno, quien fue segundo este sábado en la meta, por detrás del neerlandés Thymen Arensman, felicitó al vencedor de la jornada y aseguró que no quiso arriesgar de más para buscar su quinto triunfo en la presente edición.

“En el Tourmalet podíamos recuperar tiempo, pero había niebla, viento y la carretera estaba mojada, había que bajar con precaución, apenas veías 20 metros por delante. Y hemos optado por ir a la defensiva y acabar la jornada sin errores estúpidos. Estoy orgulloso de mi equipo”, indicó.

Pogacar afirmó que su equipo, el UAE Team Emirates, tendrá que seguir trabajando hasta el final: “Nadie va a ayudarnos, tendremos que defender nosotros el maillot amarillo, imponer nuestro ritmo”. Cuenta con gregarios de lujo como el ecuatoriano Jonathan Narváez y Adam Yates.

El esloveno lamentó la retirada del belga Remco Evenepoel, que era tercero de la general, puesto que ocupó en el podio final del año pasado: “Estaba luchando por el podio y por el maillot blanco (de mejor joven), es una pena perder a un corredor con tanto talento. Le deseo que regrese pronto”.

El campeón del mundo apoyó la candidatura lanzada por el Gobierno de su país para que el Tour comience en Eslovenia en 2029. “Es algo que no me podía imaginar. Siempre he tenido envidia de los franceses, que fácilmente pasan cerca de sus pueblos natales, tiene que ser algo especial”.

