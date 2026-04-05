Tadej Pogacar ganó con tremenda polémica el Tour de Flandes: ¿qué pasó?

Tadej Pogacar, campeón del Tour de Flandes 2026. Foto: AFP - ERIC LALMAND

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Intocable, Tadej Pogačar conquistó este domingo su tercer Tour de Flandes 2026 al imponerse en solitario por delante de Mathieu van der Poel y Remco Evenepoel tras un formidable combate en las subidas adoquinadas.

Con esta duodécima victoria en un Monumento, el esloveno supera a Roger De Vlaeminck y se sitúa en solitario en la segunda posición de la clasificación de todos los tiempos, por detrás del icono Eddy Merckx (19).

Ya vencedor hace dos semanas en la Milán-San Remo, el doble campeón del mundo sigue además en liza para lograr el Grand Slam, que consiste en ganar los cinco Monumentos en una misma temporada, una hazaña aún nunca conseguida, antes de la próxima cita el domingo que viene en la París-Roubaix.

Pogacar se impuso por delante de los otros tres fantásticos, con 40 segundos de ventaja sobre Van der Poel, que cayó en sus brazos en la meta, mientras que Evenepoel terminó a 1 min 24 s, por delante de Wout van Aert (2:11).

Acelerando en todos los muros, Pogacar fue exprimiendo a sus rivales uno por uno hasta marcharse en solitario, como en sus victorias de 2023 y 2025, en la tercera y última ascensión al Viejo Kwaremont, a 18 km de la meta.

Último en ceder, Van der Poel logró limitar los daños para coronar el Paterberg, la última dificultad del día, a quince segundos.

No obstante, terminó por soltarse definitivamente en los últimos trece kilómetros llanos hacia Oudenaarde y se quedó a las puertas de su cuarto triunfo en la Ronde.

Por detrás, Evenepoel, en su primera participación, se hizo con un brillante tercer puesto tras ofrecer una resistencia formidable detrás del dúo de cabeza, pese a rodar completamente solo durante los últimos cincuenta kilómetros.

En una carrera en la que los favoritos llegaron de uno en uno, Van Aert, acompañado durante mucho tiempo por Mads Pedersen, terminó cuarto, como en 2023 y 2025, tras soltar al danés en la última ascensión al Viejo Kwaremont.

El belga sigue persiguiendo la victoria en el Monumento flamenco con el que sueña desde la infancia.

Pogacar, de 27 años, suma ya tres triunfos en el Tour de Flandes (2023, 2025, 2026), con lo que igualó el récord que comparte con Van der Poel, Achille Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen y Fabian Cancellara.

Un botín que le permite afrontar con plena confianza el Infierno del Norte el próximo domingo, donde buscará una primera victoria en el último Monumento que aún falta en su palmarés.

¿Cuál fue la polémica que marcó la carrera?

Sin embargo, la carrera quedó marcada por una fuerte polémica en pleno desarrollo: un paso a nivel con señales activas partió al pelotón en dos. Mientras una parte se detuvo ante la barrera para dejar pasar el tren, otro grupo —en el que estaban Pogacar y Evenepoel— continuó adelante, desatando la confusión.

La situación generó un inmediato reclamo desde el coche de carrera, que abroncó a los ciclistas que no se detuvieron. El reglamento contempla incluso la descalificación en estos casos por razones de seguridad, lo que puso bajo la lupa a los implicados.

Pese a ello, los jueces optaron por considerar lo ocurrido como un incidente de carrera y evitaron sanciones, una decisión que mantiene abierto el debate sobre la aplicación de las normas en uno de los Monumentos más importantes del ciclismo.

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