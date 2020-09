Tadej Pogacar: “No pensaba dar la vuelta a la situación"

El ciclista esloveno del UAE Team Emirates habló sobre su rendimiento en la contrarreloj de este sábado.

El esloveno Tadej Pogacar, virtual campeón del Tour de Francia tras haber superado en la contrarreloj definitiva a su compatriota Primoz Roglic, aseguró que no pensaba que podría ganar el Tour de Francia.

“Honestamente, no pensaba dar la vuelta a la situación. Roglic ha rodado bien en toda la carrera, hoy ha tenido un mal día, pero nadie lo podía saber. Solo cuando ha llegado y me ha saludado me he dado cuenta de que había ganado la carrera”, dijo el ciclista de 21 años.

Pogacar, que se convierte en el ganador más joven desde la Segunda Guerra Mundial, aseguró que todavía no se cree su gesta.

“No me doy cuenta todavía, no lo voy a asumir pronto, me va a hacer falta tiempo. Estaba contento con la segunda plaza en la general y ahora me veo con el maillot amarillo, todavía no sé cómo ha sucedido”, confesó.

“Mi cabeza va a explotar, no puedo decir nada”, aseguró el esloveno, que ganó en La Planche des Belles Filles su tercera etapa de la edición, por delante de reputados especialistas de la lucha contra la crontrarreloj como el holandés Tom Dumoulin, el australiano Richie Porte o el belga Wout van Aert.

Pogacar confesó que durante toda la ascensión en los seis últimos kilómetros no tenía referencias, porque las voces del público le impedían escuchar su pinganillo. “Me he centrado en mi pedaleo y lo he dado todo”, señaló.