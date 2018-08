Thomas dice que su vida está "patas arriba" tras ganar el Tour

Tres días después de su victoria en el Tour de Francia, el británico Geraint Thomas empieza a darse cuenta de las consecuencias de su repentina popularidad y aseguró en una entrevista al Daily Telegraph que su vida se ha puesto "patas arriba".

El galés de 32 años, de carácter discreto, todavía no sale de su asombro por haber recibido un vídeo de felicitación (en el que participan Eltoh John, Thierry Henry, Gareth Bale y Sam Warburton) que vio una y otra vez en el taxi que lo llevó a su hotel el domingo justo después de su consagración en los Campos Elíseos.

Según Thomas, su vida está ahora "totalmente patas arriba", como le había predicho su compatriota y ganador del Tour en 2012, Bradley Wiggins.

"Las cosas se suceden una tras otra", explica Thomas, seguidor del Arsenal que después de su victoria recibió una llamada del exentrenador de los Gunners, Arsene Wenger.

"Puede que cuando vuelva a en mi casa mañana, una vez que haya cerrado la puerta y me siente en el sofá, empezaré a asimilarlo", explicó el galés.

That’s a wrap! Finished a great morning with the press. Big thank you to the @TheDorchester for having us stay over - heading to Belgium now for some crit races pic.twitter.com/CXIPcsQ9Z2