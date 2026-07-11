Tim Merlier firmó un doblete de etapas en el Tour de Francia 2026

Tim Merlier celebra su victoria en la octava etapa del Tour de Francia. Foto: AFP - LOIC VENANCE

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El ciclista belga Tim Merlier, corredor del equipo Soudal Quick-Step, se quedó con la victoria en la octava etapa del Tour de Francia 2026. Los últimos días han sido buenos para él, pues ya se había impuesto en el embalaje masivo el pasado viernes y repitió este sábado con una nueva victoria, ahora en Bergerac, en el suroeste francés.

En el esprint definitivo, Merlier superó al eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) y Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), quienes completaron el podio. El pelotón sufrió más de la cuenta durante toda la jornada para garantizar un desenlace favorable a los velocistas por culpa de un ciclista que se fugó en solitario.

La etapa unió las localidades de Périgueux y Bergerac sobre un recorrido de 180,4 kilómetros y 1.353 metros de desnivel acumulado. El trazado, ideal para los velocistas, no presentaba grandes dificultades montañosas, por lo que desde la previa no se esperaban modificaciones importantes en la clasificación general de la competencia.

Una mención especial durante la jornada fue para el belga Liam Slock, del Lotto Intermarché. El joven corredor protagonizó una larga fuga en solitario y llegó a ilusionarse con la victoria, pero fue alcanzado por el pelotón cuando restaban apenas 1,3 kilómetros para la meta. Los equipos de los velocistas tuvieron que redoblar esfuerzos para neutralizar su aventura.

El velocista colombiano Fernando Gaviria, integrante del Caja Rural-Seguros RCA, buscó un resquicio en el embalaje final, pero no encontró una posición que le permitiera ponerse entre los que estaban adelante. “Todos querían estar delante en esa curva. No pudimos hacer el esprint que queríamos, pero así es el ciclismo”, comentó en diálogo con Caracol.

Pogacar cumplió otra jornada como líder del Tour de Francia

La camiseta amarilla continúa en poder del esloveno Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, desde el pasado jueves. El vigente campeón del Tour conquistó ese día la primera etapa de alta montaña y, gracias a aquella exhibición, asumió el liderato de la clasificación general, condición que conserva sin sobresaltos.

Su perseguidor más cercano sigue siendo el danés Jonas Vingegaard, del Visma | Lease a Bike, ubicado a 2:42 minutos. En la undécima posición aparece Egan Bernal, del Netcompany Ineos, quien se mantiene como el mejor colombiano en la clasificación general durante el desarrollo de la carrera.

El Tour de Francia continuará este domingo con la disputa de la novena etapa. La jornada partirá desde Malemort y finalizará en Ussel, en el centro de Francia, sobre un recorrido de 185,5 kilómetros y 2.427 metros de elevación, un perfil mucho más exigente que el de las dos jornadas anteriores.

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