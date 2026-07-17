Tour de Francia 2026: Pogacar va por la historia y la montaña juzgará a los colombianos

La última semana del Tour de Francia concentra cinco jornadas de alta montaña. Mientras Tadej Pogacar acaricia un nuevo título, Egan Bernal, Einer Rubio y Harold Tejada esperan salvar la carrera con una victoria de etapa. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Mientras el Mundial 2026 cierra un nuevo capítulo histórico este fin de semana con la final programada para el domingo entre españoles y argentinos, el mejor ciclismo del mundo se prepara para su propio tramo más emocionante con cinco etapas de montaña entre las ocho que restan del Tour de Francia. Y todo apunta, una vez más, a un solo nombre en particular.

La ronda gala anticipaba a Tadej Pogacar como el favorito indiscutible para esta edición, y las primeras 13 etapas no han hecho más que confirmarlo. Desde 2020, el esloveno acumula cuatro...