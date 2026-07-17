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Tour de Francia 2026: Pogacar va por la historia y la montaña juzgará a los colombianos

La última semana del Tour de Francia concentra cinco jornadas de alta montaña. Mientras Tadej Pogacar acaricia un nuevo título, Egan Bernal, Einer Rubio y Harold Tejada esperan salvar la carrera con con una victoria de etapa.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
17 de julio de 2026 - 12:00 p. m.
La última semana del Tour de Francia concentra cinco jornadas de alta montaña. Mientras Tadej Pogacar acaricia un nuevo título, Egan Bernal, Einer Rubio y Harold Tejada esperan salvar la carrera con una victoria de etapa.
La última semana del Tour de Francia concentra cinco jornadas de alta montaña. Mientras Tadej Pogacar acaricia un nuevo título, Egan Bernal, Einer Rubio y Harold Tejada esperan salvar la carrera con una victoria de etapa.
Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Mientras el Mundial 2026 cierra un nuevo capítulo histórico este fin de semana con la final programada para el domingo entre españoles y argentinos, el mejor ciclismo del mundo se prepara para su propio tramo más emocionante con cinco etapas de montaña entre las ocho que restan del Tour de Francia. Y todo apunta, una vez más, a un solo nombre en particular.

La ronda gala anticipaba a Tadej Pogacar como el favorito indiscutible para esta edición, y las primeras 13 etapas no han hecho más que confirmarlo. Desde 2020, el esloveno acumula cuatro...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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