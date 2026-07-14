Tour de Francia 2026: Pogacar volvió a imponerse en la montaña y sumó su tercera victoria

Tadej Pogacar se fugó en la décima etapa y cruzó la meta en solitario. Foto: AFP - JEFF PACHOUD

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El Tour de Francia 2026 regresó este martes tras la jornada de descanso con una exigente etapa de alta montaña que concluyó con Tadej Pogacar dando una nueva muestra de su nivel. El esloveno cruzó primero la meta en Le Lioran, al término de una décima etapa que volvió a poner a prueba a los aspirantes al título.

El jefe de filas del UAE Team Emirates celebró con 32 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenpoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), quien terminó en la segunda posición tras disputar el desenlace de la etapa. El tercer lugar fue para el francés Paul Seixas (Decathlon), completando el podio de la fracción.

Cuando faltaban 16 kilómetros para la meta, Pogacar atacó en el ascenso del Col de Pertus, el último puerto de primera categoría que tenía el trazado de la décima fracción. Rebasó al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Eduaction Easypost), quien estaba fugado, y en frente solo le quedaba el Col de Font Cere, de tercera, al que superó antes de descender a la meta.

El mejor colombiano del día fue Egan Bernal, quien acompañó al grupo de los principales favoritos durante buena parte de la jornada. El ciclista del Netcompay Ineos logró mantenerse entre los hombres de la general hasta el Col de Pertus, donde bajó el ritmo de su pedaleo. Cruzó la meta en la casilla 15.

La décima etapa del Tour de Francia 2026 comenzó en Aurillac y finalizó en Le Lioran, sobre un recorrido de 166,6 kilómetros. La jornada acumuló cerca de 2.990 metros de desnivel positivo, con un perfil montañoso que marcó el inicio de una exigente segunda semana de competencia en la ronda francesa.

En total, el pelotón afrontó siete puertos de montaña puntuables durante el recorrido de este martes: cuatro de tercera categoría, uno de segunda y dos de primera. Tras coronar las principales ascensiones del día, los corredores encararon un descenso hasta la llegada en Le Lioran.

Pogacar mantiene el control del Tour

La jornada volvió a tener un impacto importante en la clasificación general, aunque Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo y dio un nuevo paso para mantenerse al frente del Tour de Francia 2026. El esloveno superó otra exigente prueba de montaña y tras lograr su tercera victoria en la presente edición amplió su ventaja.

El principal perseguidor de Pogacar en la clasificación general continúa siendo el danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), quien ahora está 3:36 minutos del vigente campeón de la Grand Boucle. Ambos siguen perfilándose como los grandes candidatos para disputar el título en la tercera semana de carrera.

Entre los colombianos, Egan Bernal continúa siendo el mejor ubicado en la clasificación general. El campeón del Tour de Francia 2019 logró superar otra jornada de alta exigencia aunque cediendo un lugar en la tabla. Ahora es undécimo, a 12:15 del maillot amarillo.

El pelotón seguirá recorriendo Francia este miércoles cuando encare una etapa plana de 161,3 de kilómetros de extensión con 653 metros de desnivel acumulado. Será una jornada ideal para velocistas, entre ellos el colombiano Fernando Gaviria.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la décima etapa:

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