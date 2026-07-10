Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Tour de Francia 2026: Tim Merlier se llevó la victoria en el esprint de la séptima etapa

La explosividad del pedalista belga le permitió cruzar la meta en Burdeos antes que nadie. El colombiano Fernando Gaviria quedó decimocuarto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
10 de julio de 2026 - 03:34 p. m.
El ciclista belga Tim Merlier celebra su victoria en la séptima etapa del Tour de Francia.
El ciclista belga Tim Merlier celebra su victoria en la séptima etapa del Tour de Francia.
Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se impuso este viernes en la séptima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Hagetmau y Burdeos, sobre un recorrido de 175,1 kilómetros. La fracción concluyó en el centro de la ciudad, a orillas del río Garona, tras una jornada que terminó, como se esperaba, en un esprint masivo.

En la línea de meta, Merlier superó al noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), segundo lugar, y al eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), quien completó el podio en la tercera posición. El esprint se definió en los metros finales, en la recta junto al río Garona, un escenario que históricamente ha premiado a los velocistas más rápidos del pelotón.

El colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) terminó en la decimocuarta posición del esprint en Burdeos. El antioqueño intentó atacar pegado a una de las barreras, pero no encontró el espacio suficiente para avanzar y se quedó sin opciones reales de pelear por un mejor lugar en la clasificación de la etapa.

La séptima etapa partió de Hagetmau, en el departamento de las Landas, y tuvo un desnivel acumulado de 2.053 metros. El pelotón solo enfrentó el Alto de Béguey, de cuarta categoría, a 38 kilómetros de meta.

¿Cómo va la clasificación general del Tour de Francia 2026?

Al ser una jornada plana ideal para los velocistas, no hubo cambios en la clasificación general. Tadej Pogačar, del UAE Team Emirates-XRG, sigue como dueño del maillot amarillo, luego de su contundente victoria del jueves en la primera etapa de alta montaña de esta edición, disputada en el Tourmalet.

En la clasificación general, Pogačar lidera con 2:42 minutos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), su principal escolta. El joven mexicano Isaac del Toro, compañero de equipo del esloveno en el UAE, marcha tercero a 3:27, completando el podio provisional de la ronda francesa.

El cundinamarqués Egan Bernal, del Netcompany-Ineos, se mantiene como el mejor colombiano en la general, en la undécima casilla a 9:12 de Pogačar. El ciclista de Zipaquirá llega a Burdeos tras una destacada actuación en el ascenso al Tourmalet durante la etapa de montaña que se corrió el pasado jueves.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Tour de Francia

Francia

Francia hoy

Etapa 5

Fernando Gaviria

Egan Bernal

Oliva Kooj

Ganador Etapa 5 Tour de Francia

Etapas Tour

Clasificaciones Tour

Tadej Pogacar

Jonas Vingegaard

etapa 6 del Tour

etapa seis del Tour de Francia

Etapa 7

Tour de Francia Etapa 7

Olav Kooij

Burdeos

Tim Merlier

Merlier

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.