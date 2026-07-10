Tour de Francia 2026: Tim Merlier se llevó la victoria en el esprint de la séptima etapa

El ciclista belga Tim Merlier celebra su victoria en la séptima etapa del Tour de Francia. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

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El belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se impuso este viernes en la séptima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Hagetmau y Burdeos, sobre un recorrido de 175,1 kilómetros. La fracción concluyó en el centro de la ciudad, a orillas del río Garona, tras una jornada que terminó, como se esperaba, en un esprint masivo.

En la línea de meta, Merlier superó al noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), segundo lugar, y al eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), quien completó el podio en la tercera posición. El esprint se definió en los metros finales, en la recta junto al río Garona, un escenario que históricamente ha premiado a los velocistas más rápidos del pelotón.

El colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) terminó en la decimocuarta posición del esprint en Burdeos. El antioqueño intentó atacar pegado a una de las barreras, pero no encontró el espacio suficiente para avanzar y se quedó sin opciones reales de pelear por un mejor lugar en la clasificación de la etapa.

La séptima etapa partió de Hagetmau, en el departamento de las Landas, y tuvo un desnivel acumulado de 2.053 metros. El pelotón solo enfrentó el Alto de Béguey, de cuarta categoría, a 38 kilómetros de meta.

¿Cómo va la clasificación general del Tour de Francia 2026?

Al ser una jornada plana ideal para los velocistas, no hubo cambios en la clasificación general. Tadej Pogačar, del UAE Team Emirates-XRG, sigue como dueño del maillot amarillo, luego de su contundente victoria del jueves en la primera etapa de alta montaña de esta edición, disputada en el Tourmalet.

En la clasificación general, Pogačar lidera con 2:42 minutos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), su principal escolta. El joven mexicano Isaac del Toro, compañero de equipo del esloveno en el UAE, marcha tercero a 3:27, completando el podio provisional de la ronda francesa.

El cundinamarqués Egan Bernal, del Netcompany-Ineos, se mantiene como el mejor colombiano en la general, en la undécima casilla a 9:12 de Pogačar. El ciclista de Zipaquirá llega a Burdeos tras una destacada actuación en el ascenso al Tourmalet durante la etapa de montaña que se corrió el pasado jueves.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

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