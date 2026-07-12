Tour de Francia: Mathieu van der Poel ganó la novena etapa tras imponerse en el esprint

Mathieu van der Poel se impuso en la novena etapa del Tour de Francia 2026. Foto: AFP - LOIC VENANCE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) se quedó este domingo con la victoria en la novena etapa del Tour de Francia 2026. El neerlandés se impuso al término de una exigente fracción escarpada disputada entre Malemort y Ussel, en una jornada marcada por el protagonismo de la fuga.

El clasicómano neerlandés integró la escapada del día junto al francés Alex Baudin (EF Education-Easypost), el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling). Ese grupo se relevó para mantener su diferencia con el grupo de los líderes.

La fuga terminó cruzando la meta con poco más de cinco segundos de ventaja sobre el pelotón. Ninguno de los hombres de la clasificación general cedió tiempo entre sí, por lo que el esloveno Tadej Pogačar conservará una jornada más el maillot amarillo como líder de la carrera.

La novena etapa presentó un recorrido escarpado de 154,6 kilómetros entre Malemort y Ussel. El trazado incluyó un total de cuatro puertos de montaña: uno de segunda categoría, dos de tercera y uno de cuarta, un perfil ideal para los aventureros que buscaban sorprender al pelotón antes de la primera jornada de descanso.

Tras esta fracción, el Tour de Francia 2026 tendrá este lunes su primer día de descanso. La competencia volverá el martes con la décima etapa, una exigente fracción de alta montaña entre Aurillac y Lioran, de 166,6 kilómetros y 2.990 metros de desnivel acumulado.

La próxima jornada se perfila como una de las más importantes en la batalla por el título entre Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike). El esloveno defenderá una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés, mientras que el mexicano Isaac del Toro completa provisionalmente el podio, a 3:27.

En cuanto a la representación colombiana, el mejor ubicado en la clasificación general continúa siendo Egan Bernal. El jefe de filas del Ineos NetCompany ocupa el primer lugar entre los nacionales y se encuentra a 9:12 segundos de Pogačar, cuando el Tour se prepara para afrontar una nueva jornada de alta montaña.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador