Tour de Francia: Remco Evenepoel se impuso a Tadej Pogacar en la etapa 15

Remco Evenpoel celebra su victoria en la etapa 15 del Tour de Francia. Tadej Pogacar (der.) fue segundo. Foto: EFE - YOAN VALAT

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El belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) conquistó este domingo la etapa 15 del Tour de Francia 2026, luego de imponerse en el ascenso al Plateau de Solaison tras 4 horas, 23 minutos y 9 segundos de intenso pedaleo. Esta jornada de alta montaña estuvo marcada por el abandono del danés Jonas Vingegaard, uno de los principales candidatos al título.

Evenepoel llegó al tramo decisivo de la fracción acompañado por dos corredores del UAE Team Emirates. Se trataba del esloveno Tadej Pogacar, líder de la clasificación general, y del mexicano Isaac del Toro. Entre los tres se estudiaron para buscar el momento perfecto para lanzar un ataque contundente y quedarse con la victoria.

La estrategia del UAE apuntaba a que Del Toro levantara los brazos en la meta. Pogacar estaba dispuesto a respaldar ese plan, aunque sin perder de vista a Evenepoel para evitar que el triunfo quedara en manos de otro equipo.

El ciclista mexicano atacó cuando faltaban 300 metros para la meta, pero el ciclista belga respondió con mejores piernas, lo superó y terminó llevándose la victoria, mientras Pogacar no pudo neutralizar el ataque del corredor del Red Bull Bora Hansgrohe y celebró tras cruzar primero en el Plateau de Solaison.

Jonas Vingegaard, baja sensible en el Tour de Francia

Cuando restaban cerca de 20 kilómetros para el final, el grupo de favoritos recibió un duro golpe. Producto de una caída, Jonas Vingegaard se vio obligado a abandonar la competencia. El jefe de filas del Visma | Lease a Bike, campeón del Tour en 2022 y 2023, sufrió un fuerte golpe en la clavícula y fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial.

El abandono de Vingegaard también provocó movimientos importantes en la clasificación general. Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo, aunque ahora su principal perseguidor es Remco Evenepoel, ubicado a 5:00 minutos. De manera provisional, el podio lo completa Isaac del Toro, situado a 5:58 del líder de la carrera.

Tras quince días de competencia, el Tour de Francia tendrá este lunes su segunda jornada de descanso. La actividad se reanudará el martes con una contrarreloj individual, en la que el pelotón volverá a enfrentarse a un recorrido que promete más cambios en la clasificación general.

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