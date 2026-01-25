¡Insólito! Canguro hizo caer a Juan Sebastián Molano en Australia y lo obligó a abandonar

Sebastián Molano se encontraba en la última etapa de la carrera australiana cuando ocurrió el imprevisto con el animal. Foto: AFP - KURT DESPLENTER

La última etapa del Tour Down Under, disputada este domingo, quedó atravesada por un hecho inusual. Lo que se esperaba fuera un cierre controlado terminó alterando el desenlace de la carrera y el esprinter colombiano Juan Sebastián Molano se vio entre los afectados.

El recorrido en Stirling proponía un circuito cerrado de 169,8 kilómetros, con tres puertos de montaña de segunda categoría. No era una etapa diseñada para grandes diferencias, sino para sostener posiciones, controlar tiempos y administrar esfuerzos rumbo al final de la prueba.

Todo cambió a poco menos de 95 kilómetros para la meta. En pleno tránsito del pelotón, la aparición repentina de un canguro en la carretera provocó una caída grupal. El animal, asustado por el paso de los ciclistas, irrumpió desde los costados y desató el caos.

Entre los más afectados estuvieron Juan Sebastián Molano y el danés Mikkel Bjerg. Ambos corredores del UAE Team Emirates no lograron reponerse del golpe tras la caída y se vieron obligados a abandonar en el último día de competencia.

Distinta fue la historia para el australiano Jay Vine. Aunque también se vio involucrado en el accidente, logró levantarse, continuar en carrera y sostener su ventaja en la tabla acumulada. Fue su segundo título en el Tour Down Under.

“Todos los europeos siempre me preguntan cuál es el animal más peligroso de Australia y les digo que los canguros. Estos esperan entre los arbustos hasta que ya no puedes parar y entonces saltan frente a ti”, comentó Vine en el podio.

El canguro, protagonista involuntario del episodio, salió ileso del impacto y pudo continuar su camino sin sufrir daños. El contraste fue evidente frente a la suerte de Molano y Bjerg, quienes tuvieron la mala suerte de toparse con este imprevisto en plena competencia.

El otro colombiano en carrera fue Santiago Buitrago, quien sí logró completar el Tour Down Under, en la casilla 22. El bogotano, integrante del Bahrain-Victorious, cerró la última etapa lejos de los puestos de honor y terminó como el segundo mejor latinoamericano en la general.

