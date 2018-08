Un portugués y una colombiana, las leyendas doradas del ciclomontañismo

Como héroes llegaron los competidores que recorrieron 466 kilómetros durante una semana por municipios de Caldas. La meta se llenó de familiares, amigos y espectadores que aplaudieron la gesta de estos pedalistas al culminar la prueba, catalogada como el 'Everest del ciclomontañismo'.

El portugués Tiago Ferreira y el holandés Hans Becking, que revalidó su título del año pasado obtenido con el belga Joris Massaer, se llevaron los honores al ganar la categoría élite, por delante del austriaco Alban Lakata, triple campeón mundial de maratón, y el checo Kristian Hynek. Esta pareja ratificó su poder al llevarse la etapa de 29 kilómetros, con un tiempo de 1 hora, 17 minutos con 48 segundos.

"La más difícil fue la llegada a Salamina por la lluvia y el barro, pero nos recuperamos y ganamos. Sin duda ha sido una competencia complicada, pero la gente fue espectacular y calurosa. Ha sido una semana para no olvidar y espero regresar", contó Ferreira, campeón mundial de maratón hace dos años en Francia.

Entretanto, la antioqueña Mónica Calderón y la venezolana Liliana Uzcátegui sacaron la cara en la categoría élite. Llegaron segundas en la jornada, pero les bastó para quedar primeras en la general, por delante de la portuguesa Ilda Pereira y la española Mayalen Noriega.

"No había sentido algo tan especial al terminar esta carrera. Fueron momentos difíciles, pero los superamos con mucha fortaleza, pues acá no solo se piensa en uno, sino en dos. En La Leyenda descubrí cosas que no sabía que tenía como la fuerza para obtener logros importantes. La satisfacción de cruzar la meta no tiene explicación. La organización fue increíble y vale la pena estar acá", relató Calderón, que se pasó del ciclismo de ruta al ciclomontañismo.

La Leyenda, que volverá el próximo año a Caldas, fue una verdadera prueba de resistencia para los 250 corredores de 21 países por su nivel de dificultad y alturas que llegaron a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar en la etapa reina. Esta carrera no solo mide la capacidad física de los ciclomontañistas, sino la fuerza mental para levantarse cada día y seguir en la carretera.

Sexta etapa

- Élite masculino

1. Tiago Ferreira (Portugal) y Hans Becking (Holanda): 01:17:48

2. Alban Lakata (Austria) y Kristian Hynek (República Checa): 01:19:10

3. Fabio Castañeda (Colombia) y Jhon Botero (Colombia): 01:21:56.

- Élite femenino

1. Yosiana Quintero (Colombia) y Leidy Mera (Colombia): 01:46:54

2. Mónica Calderón (Colombia) y Liliana Uzcátegui (Venezuela): 01:51:10

