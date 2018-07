Un Sky demoledor: Geraint Thomas ganó la undécima etapa del Tour y Froome llegó tercero

Redacción deportes

Apareció la montaña, apareció el final en alto. Y llegaron las emociones del Tour de Francia. Uno en el que el Team Sky sigue imponiendo condiciones. La undécima etapa fue ganada por el británico Geraint Thomas. Tom Dumoulin y Chris Froome completaron el podio a 20 segundos del nuevo líder de la competencia de ciclismo más importante del mundo, tras la jornada de 108,5 kilómetros entre Albertville y La Rosière.

El Sky llegó al tramo final de la carrera con seis corredores en el lote de los candidatos. Impusieron un ritmo destructivo que fue fundiendo rivales. Uno tras otro. Entre ellos Mikel Landa, quien perdió serias posibilidades de pelear el podio. Por lo que Nairo se empieza a apoderar del rótulo de líder del Movistar: la montaña pone a cada quien en su lugar.

Egan Bernal tuvo una notable jornada y le demostró al mundo su fuerza de piernas y el futuro prometedor que tiene por delante. Una lástima lo de Rigoberto Urán, el pedalista cruzó la meta con 26 minutos de diferencia de Thomas y perdió sus posibilidades de pelear el podio. La caída del pasado domingo en el pavé le cobró factura.

"¿Que si me rindo? No sé, les digo más tarde. Anímicamente estoy bien, para mí no cambia mucho estar atrás o estar delante. Claro que quiero ganar, pero el cuerpo no respondió. Ya nos olvidamos la general y cambiaremos nuestros objetivos", dijo el jefe de filas de Cannondale conservando su alegría.

Thomas adelantó al español Mikel Nieve en la recta de llegada y alzó los brazos con un tiempo de 3h.29.36. A 20 segundos entraron Froome y Dumoulin, a 58 Quintana, Bardet, Nibali y Roglic, y Mikel Landa a 1.46 minutos. (Lea también: "No nos encontramos como esperábamos", reconoce Nairo Quintana)

Ahora nace una pregunta: ¿Chris Froome es el único líder del Sky? La notable presentación de Thomas hace entrever una posible lucha de egos entre ambos.

En la general, Thomas pasa al frente con 1.25 de ventaja sobre su compañero Chris Froome y 1.44 respecto a Tom Dumoulin. Mikel Landa es el primer español, séptimo, a 2.56. Nairo Quintana es el mejor colombiano a 3:16 del nuevo portador de la camiseta amarilla sembrado en la novena casilla.

Vea aquí el análisis de la undécima etapa del Tour de Francia por Jhon Jaime Osorio:

La etapa número 12 se disputará este jueves entre Bourg-Saint-Maurice y Alpe D'Huez, de 175,5 kilómetros. Una jornada de montaña definitiva para Nairo Quintana.