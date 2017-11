Unzué: "Nairo ha sido coherente y lleva cinco años sin bajarse de un podio en una grande"

Redacción deportes

Hace un par de semanas ante la pregunta acerca de la llegada de Mikel Landa al Movistar Team, Nairo Quintana respondió: "Soy el líder del equipo y el líder del Tour". Unas declaraciones que no cayeron nada bien en el español, quien aseguró que "evidentemente me gustaría tener otra bienvenida, pero voy a su casa y por lo que veo no es de su agrado". En la mañana de este viernes, Quintana, Landa, Valverde y Unzué (líder del equipo) se reunieron por primera vez para trazar los objetivos de la temporada y posaron juntos para una fotografía.

"Un excelente equipo para el 2018. Preparamos cada detalle para hacer la mejor temporada. Bienvenidos a mis nuevos compañeros", fue el mensaje que colgó el boyacense en su cuenta de Twitter.

Un excelente equipo para el 2018. Preparamos cada detalle para hacer la mejor temporada. Bienvenidos a mis nuevos compañ[email protected] @Movistar_Team pic.twitter.com/DlzRQNRJY0 — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) November 3, 2017

Asimismo, Eusebio Unzué compareció en una rueda de prensa y señaló que la idea es ir con Valverde, Landa y Nairo al Tour. "Es una propuesta inicial y aparte que uno de ellos pase antes por el Giro de Italia. No está descartado nada".

Sobre el aparente mal rollo entre el expedalista del Sky y el colombiano recalcó los buenos resultados que han demostrado ambos en los últimos años. "Nairo lleva cinco años sin bajarse de podios de grandes vueltas y ha sido coherente con lo que ha dicho, más allá de los matices, de la misma manera que tiene derecho Mikel después de sus últimos tres años para estar preparado para ser líder, y estamos convencidos todos de ello. Tenemos la suerte de contar con tres líderes y con ellos tenemos más seguridad de estar más cubiertos dentro del margen de error que existe en el deporte".

El técnico navarro afirmó que aprendieron de los errores y serán más prudentes con el tiempo de recuperación de Nairo, quien desde mayo se preparará en Europa y no en Colombia, pues la altura pudo ser un factor diferencial en su rendimiento en el pasado Tour de Francia.

"Nairo necesita un espacio de recuperación mayor. Hemos sido unos exagerados. Hay que medir los objetivos y abrir espacios que nos hagan ser prudentes. Espero que la llegada de Mikel nos pueda dar tranquilidad para poder hacer esos espacios", concluyó.