Va por el doblete: Chris Froome correrá el Giro de Italia de 2018

El británico Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia y una en la Vuelta a España, anunció este miércoles su participación en 2018 en el Giro de Italia, la única gran ronda por etapas que todavía no ha conquistado.

"Hola a todos. Estoy impaciente por encontrarme con ustedes en la línea de salida del Giro de 2018", declaró en un breve mensaje en vídeo, emitido en la presentación en Milán del recorrido de la próxima edición de la carrera.

Yes, I am racing the 2018 @giroditalia @TeamSky #Giro101

— Chris Froome (@chrisfroome) November 29, 2017