Victoria categórica de Pogacar en la etapa siete del Tour de Francia

Los adjetivos se quedan cortos para el triunfo conseguido por Tadej Pogacar este viernes en la primera etapa de alta montaña del Tour de Francia. El ciclista esloveno respondió al ataque de Jonas Vingegaard en el último ascenso del día en Planche des Belles Fines, a un 13% de inclinación, y le arrebató la victoria de etapa ratificando su liderato, dando una exhibición pura de ciclismo en la Grande Bouclé.

El UAE de Pogacar, se mostró por primera vez en la carrera sobre 70 kilómetros faltantes para la meta. Una fuga de cuatro corredores mantenía diferencias de más de dos minutos y medio con referencia del pelotón principal, por lo que el equipo del campeón vigente impuso un ritmo que le permitiera manejar las diferencias con los escapados.

Lennard Kamna, del Bora, que partía 33 a 26 segundos de Pogacar, hizo parte de la fuga que persistía a falta de 43 kilómetros de terminar la jornada y virtualmente se convertía en el líder de la carrera. Esto, aprovechando las distancias que seguían aumentando los hombres en fuga con el lote: tres minutos y 16 segundos.

Los siete escapados del día ahogaron las posibilidades de sorpresa durante la mayoría de la jornada en el pelotón y pusieron a trabajar a los equipos con intereses en la general para recortar las distancias y a falta de 13 kilómetros seguían intentando coronarse al cierre del día en la entrada de la rampa final que recibía a los ciclistas en la Planche des Belles Filles. La diferencia con el lote era de un minuto y 48 segundos.

Con siete kilómetros de diferencia y ya en el puerto final del día, de siete corredores solamente quedaban cuatro en fuga y un minuto y 24 segundos separaban al pelotón de los escapados.

Con tres kilómetros restantes el pelotón tenía a 44 segundos de distancia a Kanma, único escapado sobreviviente, mientras que los favoritos estaban preparados para responder a cualquier ataque que se presentara en el remate de etapa. Sin embargo, para beneficio de Pogacar, no parecía llegar ninguna sorpresa.

A 700 metros de meta los dos eslovenos estrella, Pogacar y Primoz Roglic, se dieron a la tarea de romper la tranquilidad del lote principal y descolgar varios corredores del lote, incluidos los tres colombianos en competencia (Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Daniel Felipe Martínez).

Jonas Vingegaard (Jumbo) atacó en los últimos metros a Pogacar y entre ambos dejaron en el camino a Kamna, que desfalleció en los últimos tramos de la etapa, hasta que el líder de la carrera respondió con categoría y ganó en el esprint de montaña al ataque del danés y se quedó con la victoria del día. Más líder que nunca.

Nairo Quintana quedó golepado después del último zarpazo de Pogacar y perdió al final de la jornada 51 segundos, mientras que Daniel Martínez y Rigoberto Urán resistieron en un lote que llegó a 45 segundos del líder de la carrera. Martínez ahora es el mejor ubicado, décimo, a un minuto y 55 segundos. Quintana los sigue en el puesto 11 a dos minutos y seis segundos, mientras que Urán aún sigue rezagado en el puesto 16 a tres minutos y nueve segundos.

