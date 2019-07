Vincenzo Nibali se despidió de las aspiraciones al título del Tour de Francia 2019

EFE

El italiano Vincenzo Nibali (Bahrain) se despidió de la lucha por la general en la octava etapa del Tour de Francia, al perder en la meta de Saint Etienne 4 minutos respecto al grupo de favoritos.



El "Tiburón" de Mesina, uno de los 7 corredores de la historia con las tres grandes en su palmarés, deberá centrarse a partir de ahora en buscar un triunfo de etapa, ya que se encuentra en la general a más de 5 minutos del primer gran favorito, el galés Geraint Thomas, defensor del título.



No pudo aguantar el líder del Bahrain el ritmo del grupo principal en la última de las siete cotas incluidas en el recorrido de la octava etapa disputada entre Mâcon y Saint Etienne, la de Jailliere, de tercera categoría, donde explotó la carrera con el ataque de los franceses Julian Alaphilippe y Thibaut Pinot.



Al escualo se le vio sufrir en el ascenso, fue perdiendo contacto con el pelotón de candidatos y finalmente se presentó en meta a 4.25 del ganador de la etapa, el belga Thomas De Gendt, a 4.19 de Pinot y 4 sobre el Thomas, Bernal, Fuglsang, Quintana y Landa.



"No he tenido piernas", resumió Nibali en la meta.



Su preparador, Paolo Slongo, fue más explicito y justificó el hundimiento de su pupilo por "un problema de cabeza".



"Hacer Giro y Tour siempre es difícil. Cuando he visto que no podía seguir el ritmo le dije que se reservara y que pensara en otros objetivos, en otro Tour de Francia".



Segundo en el Giro de Italia tras el ecuatoriano Richard Carapaz, el ciclista italiano, ganador del Tour 2014, buscará a partir de ahora otro objetivo: un triunfo de etapa.