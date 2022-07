Vingegaard será el campeón del Tour 2022, Van Aert ganó la última crono

Rocamadour (France), 23/07/2022.- The Green Jersey Belgium rider Wout Van Aert of Jumbo Visma crosses the finish line of the 20th stage of the Tour de France 2022, an individual time trial over 40.7km from Lacapelle-Marival to Rocamadour, France, 23 July 2022. (Ciclismo, Bélgica, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO