Vuelta a Colombia 2026: recorrido, dónde ver, favoritos y las etapas claves

La carrera nacional recorrerá los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia a través de nueve etapas. Foto: FCC

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Este sábado 8 de agosto comenzará una nueva edición de la Vuelta a Colombia Sistecrédito, una carrera que pondrá a prueba a los mejores corredores del país durante nueve etapas y 1.473 kilómetros, con un recorrido que tendrá espacio para los velocistas, pero que también pondrá a prueba las piernas en la montaña y una contrarreloj individual que puede ser decisiva.

La carrera reunirá a 22 equipos y 150 corredores, entre ellos 106 élite y 44 sub-23. Además, habrá 34 ciclistas extranjeros y seis escuadras internacionales: Canel’s Java, de México; Hino One La Red Suzuki, de Guatemala; Best PC, de Ecuador; Pio Rico, de Bolivia; 4W Rent a Car, de Honduras, y 7C Economy Hyundai, de Costa Rica.

Nueve etapas para definir al campeón

La Vuelta a Colombia arrancará el sábado con una jornada de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito. El recorrido pasará por Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira y Timaná. Será una etapa con tres sprints especiales y un puerto de montaña de tercera categoría.

El domingo 9 de agosto llegará la segunda fracción, de 169,9 kilómetros entre San Agustín y Garzón. El pelotón pasará por Pitalito, Timaná, Altamira y Gigante antes de regresar a Garzón. También tendrá tres sprints especiales y un puerto de tercera categoría.

La tercera etapa, de 160,5 kilómetros, conectará Garzón con Neiva, atravesando Gigante, Hobo, Campoalegre, El Juncal y Guacirco. Será una jornada con un perfil mucho más favorable para los velocistas.

El Huila quedará atrás en la cuarta jornada, una de las más largas del recorrido. Serán 196,9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, con paso por Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, Guamo, Espinal, Chicoral y Gualanday. Tendrá tres sprints especiales y sectores en subida desde aproximadamente el kilómetro 60, aunque sin grandes inclinaciones.

La montaña comenzará a marcar diferencias

El panorama cambiará por completo en la quinta etapa. Los corredores afrontarán 164,7 kilómetros entre Ibagué y el Alto El Sifón, después de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo.

Será la etapa reina de la Vuelta a Colombia 2026, con cinco premios de montaña: dos de primera categoría, uno de segunda, uno de tercera y uno fuera de categoría, este último correspondiente al Alto de Murillo. El cierre en El Sifón convierte esta jornada en una de las principales candidatas a definir la clasificación general.

Después llegará el traslado hacia el Eje Cafetero y Antioquia. La sexta fracción tendrá 161,1 kilómetros entre Manizales y Jericó, con paso por La Manuela, Irra, La Felisa y La Pintada. La jornada tendrá tres sprints especiales y terminará con un puerto de primera categoría a pocos kilómetros de la meta.

La séptima etapa también será determinante para los escaladores. Serán 135,2 kilómetros entre Jericó y el Alto Ecosiembra, pasando por La Pintada, Peñalisa, Anzá y Santa Fe de Antioquia. El recorrido será prácticamente llano en su primera parte, pero alrededor del kilómetro 120 comenzará un ascenso exigente que llevará al pelotón hasta un puerto de primera categoría donde estará ubicada la meta.

Una contrarreloj que puede cambiar la clasificación

Con las diferencias entre los favoritos posiblemente reducidas a pocos segundos, la octava etapa tendrá un papel fundamental. El sábado 15 de agosto se disputará una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al Túnel de Occidente.

No será una crono completamente plana: el recorrido tendrá ascenso, por lo que se perfila como una especie de cronoescalada que podría favorecer a los corredores más completos y modificar la clasificación general antes de la jornada definitiva.

La carrera terminará el domingo 16 de agosto con el tradicional circuito en Medellín. Serán ocho vueltas a un trazado de 13,1 kilómetros, para completar 104 kilómetros, con salida y llegada en el Parque El Poblado y paso por San Diego y la Vía Las Palmas. La jornada tendrá un puerto de cuarta categoría y un sprint especial, antes de conocer al campeón de la edición 76.

La Vuelta a Colombia se podrá seguir por la App del Canal RCN, el canal de YouTube de RCN y en televisión a través de RCN, desde las 10:30 a.m.

Rodrigo Contreras busca el tricampeonato

La gran historia de la Vuelta a Colombia estará nuevamente alrededor de Rodrigo Contreras. El corredor del Nu Colombia viene de conquistar las ediciones 2024 y 2025 y ahora intentará conseguir el tricampeonato.

Contreras tendrá como compañero y posible candidato para la general a Javier Jamaica, mientras que uno de sus principales rivales será Diego Camargo, del Team Medellín.

Camargo fue subcampeón en las dos últimas ediciones y afrontará nuevamente la carrera con el objetivo de finalmente superar a Contreras. En el Team Medellín también estarán Óscar Sevilla, ganador de tres ediciones de la Vuelta a Colombia, y Walter Vargas, una de las principales cartas para la contrarreloj.

Entre los demás corredores llamados a pelear la clasificación general aparecen Wilson Peña, del Team Sistecrédito; Robinson López y Brandon Rojas, del GW Erco Sport Fitness; y Yeison Reyes y Kevin Castillo, del Orgullo Paisa.

Para las jornadas con llegada al embalaje también aparecen nombres importantes. Alejandro Osorio buscará aprovechar las etapas que puedan resolverse al sprint, mientras que Wilmar Paredes será otra carta del Team Medellín para este tipo de finales.

Una carrera con historia

La Vuelta a Colombia tendrá nuevamente en juego un título que históricamente ha sido dominado por algunos de los nombres más importantes del ciclismo nacional.

El máximo ganador continúa siendo Rafael Antonio Niño, con seis títulos. Detrás aparece Ramón Hoyos, con cinco, mientras que Martín ‘Cochise’ Rodríguez y Luis Herrera acumulan cuatro victorias cada uno.

Con 1.473 kilómetros de recorrido, nueve etapas y un trazado que combina velocidad, montaña y lucha individual contra el reloj, la Vuelta a Colombia 2026 tendrá varios momentos capaces de cambiar la carrera. La primera batalla comenzará este sábado en las carreteras del Huila, pero el campeón probablemente tendrá que esperar hasta Medellín para conocer su destino.

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