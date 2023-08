Una Vuelta amarga para los colombianos

Nairo Quintana, en 2016, se convirtió en el segundo colombiano en quedar campeón de la Vuelta a España. Foto: Agencia EFE

La Vuelta a España que se inicia el próximo sábado en Barcelona tendrá un sabor amargo para dos de nuestros corredores y para los aficionados del país, que saben que, por razones que no entienden (y que rechazan), sus dos mejores escaladores no podrán disputarla.

Nairo Quintana y Miguel Ángel López, sin ninguna duda los mejores de los nuestros en los ascensos, no podrán enfrentar a los duros del pelotón en una carrera hecha para los escaladores porque sobre ellos cayó una sombra siniestra urdida por los máximos dirigentes del ciclismo mundial.

Sobre Nairo no pesa sanción alguna. Simplemente, fue despojado del sexto lugar en el Tour del año pasado al encontrarle trazas de Tramadol, una droga prohibida por la UCI pero no por el Comité Olímpico. Pero el que ese “indiecito” haya apelado, y el que se haya defendido con patas y manos, no cayó bien. Por ello, solapadamente, fue vetado para que ninguno de los equipos del World Tour lo contrate. Entendimos la situación en un comienzo, pero luego, cuando supimos que más de medio centenar de pedalistas fueron pillados por el mismo motivo el año pasado, no podemos aceptar que solamente el colombiano y el ucraniano Mykhaylo Kenonenko hayan sido escogidos como chivos expiatorios para tratar de cortar por lo sano esta epidemia. Y que la UCI acuda a un método parecido al de la camorra nos parece que linda con lo ilegal.

Y la situación duele más porque justamente se ha escogido a dos corredores de dos países en guerra, uno atacado sin clemencia por los soviéticos y el otro con ese doloroso desangre de nuestras eternas luchas intestinas y por la violencia que ha llegado a límites inconcebibles. Es casi de sádicos aprovecharse de tantos problemas que nos agobian que nos impiden reaccionar en una “pequeñez” como esta.

Y con Miguel Ángel López la situación es así mismo absurda. El que al doctor Marcos Maynar, profesor de la Universidad de Extremadura, se le haya acusado de utilizar drogas prohibidas sin que nunca se lo haya podido condenar; el que el boyacense haya sido requisado por las autoridades sin que se le haya encontrado nada ilegal, y el que en un momento de rabia por la falta de atención de su equipo el corredor se haya retirado del Giro ha sido considerado por los miembros de la UCI como una posible violación de las normas antidopaje.

Es hilar demasiado delgado y hasta el mismo médico ha dicho que “de otros deportistas no pongo la mano, pero de este chaval sí pongo la mano de que no ha utilizado, en su vida, sustancias prohibidas. A lo mejor, si fuera europeo no serían tan duros con él”. Y a renglón seguido se refirió al caso de Nairo que “por una estupidez de usar un analgésico que tiene prohibido la UCI, ahora al pobre lo han dejado sin trabajo”.

Montaña a la lata en la Vuelta a España 2023

Pocas veces una de las tres grandes Vueltas le ha dado a los escaladores una oportunidad como esta, en la que el recorrido les es totalmente favorable. En su presentación, los organizadores señalaron que se encontrarán dos etapas contrarreloj, una individual y una por equipos; seis etapas llanas, pero dos de ellas con final en ascenso; seis jornadas de media montaña, y siete de montaña.

Y en esta ocasión la carrera no tendrá en su primera semana la acostumbrada sucesión de tramos llanos en los que los pasistas podían minar las fuerzas de los que suben bien, ya que el tercer día se encontrarán dos premios de primera categoría, el Col d’Ordino y la llegada en Andorra. Las subidas de respeto se verán en las etapas 6, 8, 9, 11, 13, 14, 17 y 18.

Hay que resaltar, así mismo, que dentro de ese repetido subir están dos cimas legendarias, en la etapa 13 el Tourmalet y en la 17 el aún más complicado Angliru, en las que se van a sacar chispas y en las que se pueden presentar esos desfallecimientos que le dan vuelcos a las clasificaciones. El Tourmalet tendrá antes el Aubisque, de categoría especial, y el Col de Spandelles, de primera, mientras que antes de sufrir en el Angliru encontrarán dos ascensos de primera al Alto de la Cobadella y al Alto de Cudel.

Respeto a la afición

En el Mundial de Fútbol femenino pudimos ver el entusiasmo con el que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acogió a la festiva afición colombiana. La dirigencia facilitó el que nuestros compatriotas pudieran ingresar a los estadios con grandes pancartas, con banderas de todos los tamaños y que hasta llegaran vestidos de amarillo con estrambóticos disfraces. Los colombianos le pusieron sal y pimienta, alma, corazón y vida al certamen.

Apelando a los recuerdos, podemos contar que hace cuarenta años, en el primer Tour de Francia en el que estuvieron nuestros pedalistas, no vimos ni siquiera una bandera o una camiseta de la selección francesa, pero sí centenares de pendones tricolores y de camisetas amarillas. Salían a la vera de la ruta impresionantes multitudes que aplaudían o vitoreaba. Entre ellas, se destacaban muchas camisetas blancas con pepas rojas, las de los escaladores, fabricadas con un papel especial, que iban regalando los vehículos de la caravana publicitaria. Pero, no se encontraba ciudad o pueblito en el que no se ondeara un tricolor colombiano. Los compatriotas que vivían en Europa prendieron la fiesta al son de la música de la tierrita que salía de equipos de sonido que se ponían a todo volumen. En los años que siguieron en Vuelta o Giro la situación era casi igual. En España solamente se ha visto una afición parecida a la nuestra en las dos últimas décadas, cuando la carrera llegó a territorio vasco. Antes los organizadores temían pasar la carrera por allí, ya que los vascos aseguraban que el centro del país se había robado una carrera que iniciaron ellos y que les pertenecía.

Desde el próximo sábado veremos a Egan Bernal (que casi literalmente se levanta milagrosamente, paso a paso, de entre los muertos, pero que aún no ha llegado a su tope ideal), a Einer Rubio, Juan Sebastián Molano, Diego Camargo, Sergio Higuita y Santiago Buitrago luchando por extender una leyenda que iniciaron Lucho Herrera y Fabio Parra, pero que, seguramente, sentirán cuánto pesa la inexplicable ausencia de Nairo y de Miguel Ángel...

