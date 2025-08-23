No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Vuelta a España: favoritos, etapas, colombianos en carrera y lo que debe saber

Este sábado en Italia empezó la última grande del año. Egan Bernal es la carta colombiana más fuerte; Jonas Vingegaard es el favorito.

Redacción Deportes
23 de agosto de 2025 - 01:43 p. m.
El pelotón de la Vuelta a España, en la primera etapa.
Foto: EFE - Javier Lizón

La 80ª edición de la Vuelta a España arrancó este sábado en Turín y concluirá el 14 de septiembre en Madrid tras 21 etapas y 3.185,9 kilómetros de recorrido.

Con ausencias notables como la de Tadej Pogacar, pero con un cartel de favoritos de lujo, la ronda ibérica se perfila como uno de los eventos más exigentes y espectaculares de la temporada ciclista.

Un recorrido para escaladores y contrarrelojistas

El trazado oficial combina todos los terrenos: cuatro etapas llanas, tres onduladas con final en alto, seis de media montaña, cinco de alta montaña, una...

Por Redacción Deportes

