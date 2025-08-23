Vuelta a España: favoritos, etapas, colombianos en carrera y lo que debe saber

El pelotón de la Vuelta a España, en la primera etapa. Foto: EFE - Javier Lizón

La 80ª edición de la Vuelta a España arrancó este sábado en Turín y concluirá el 14 de septiembre en Madrid tras 21 etapas y 3.185,9 kilómetros de recorrido.

Con ausencias notables como la de Tadej Pogacar, pero con un cartel de favoritos de lujo, la ronda ibérica se perfila como uno de los eventos más exigentes y espectaculares de la temporada ciclista.

Here we go! #LaVuelta25 is ON THE ROAD! The neutral start of stage 1⃣ 😍



¡VAMOOOOOOOOOS! Salida neutralizada de la etapa 1⃣ de #LaVuelta25 🥰 pic.twitter.com/71Ll39vgM6 — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2025

Un recorrido para escaladores y contrarrelojistas

El trazado oficial combina todos los terrenos: cuatro etapas llanas, tres onduladas con final en alto, seis de media montaña, cinco de alta montaña, una...