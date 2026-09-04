Vuelta a España 2026: Van Aert gana la etapa 13 y Harold Tejada subió en la general

Wout van Aert celebra su victoria en la etapa 13 de la Vuelta a España 2026. Foto: EFE - Javier Lizón

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Wout van Aert se impuso este viernes en un esprint reducido en Loja y consiguió su primera victoria de etapa en la Vuelta a España 2026. El belga, corredor del Visma-Lease a Bike y líder de la clasificación por puntos, superó a Valentin Paret-Peintre en un ajustado desenlace tras una jornada en la que la fuga fue protagonista.

El pelotón partió desde Almuñécar y, después de recorrer 192,8 kilómetros, se enfrentó a la línea de meta. Fue una jornada de media montaña que exigió a los corredores durante buena parte del recorrido, con un desnivel acumulado de 3.277 metros, suficiente para seleccionar el grupo y dejar sin opciones a los velocistas puros.

La fracción contó con tres puertos de montaña. El primero fue el Alto de la Venta de la Cebada, de primera categoría; posteriormente los corredores afrontaron el Alto del Legionario, de segunda categoría, y finalmente el Puerto de Granada, también de segunda. Este último fue coronado a 37,4 kilómetros de la llegada.

En el último tramo, la definición quedó reducida a dos nombres: el belga Wout van Aert y el francés Valentin Paret-Peintre. Ambos lograron abrir una brecha de diez segundos sobre los demás integrantes de la fuga y se convirtieron en los principales candidatos para disputar la victoria en los kilómetros finales.

Al final, los dos tuvieron que recurrir al esprint para resolver al ganador de la jornada. Sobre el papel, Van Aert partía como amplio favorito por su mayor explosividad y su perfil de clasicómano, mientras que Paret-Peintre llegaba con características más propias de un escalador. El belga terminó imponiendo su potencia.

El pelotón, donde se encontraban Enric Mas, líder de la clasificación general, y los demás integrantes del grupo de favoritos, completó el recorrido con cerca de tres minutos de diferencia respecto a los escapados. El principal movimiento en la general fue protagonizado por el colombiano Harold Tejada, quien escaló del décimo al noveno lugar.

La Vuelta a España 2026 continuará este sábado con una exigente fracción de alta montaña entre Jaén y la Sierra de La Pandera. Serán 154,5 kilómetros y 4.107 metros de desnivel acumulado, en una jornada que incluye los puertos de Los Villares y Locubín antes de la llegada en alto a La Pandera, de primera categoría.

Así quedó el top 10 de la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 13:

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