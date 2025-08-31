Vuelta a España: primera semana con Egan Bernal en la pelea y un líder inesperado

El ciclista danés Jonas Vingegaard ha ganado dos etapas y el el gran candidato al título de la Vuelta a España 2025. EFE/ Javier Lizón Foto: EFE - J.P.Gandul

La Vuelta a España 2025 llegó a su primera jornada de descanso. El pelotón, tras completar 1.428 de los 3.189 kilómetros que componen el recorrido de la edición 80 de esta tradicional carrera, se toma un respiro. Los 169 pedalistas que siguen en competencia se ganaron el derecho a un merecido reposo.

Contrario a lo que indicaban los pronósticos, en lo más alto de la clasificación general aparece por lo pronto el noruego Torstein Traeen, quien desde la sexta etapa está vestido de rojo. Lo logró tras ser protagonista de una escapada que tomó por...