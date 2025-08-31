No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Vuelta a España: primera semana con Egan Bernal en la pelea y un líder inesperado

Aunque el noruego Torstein Traeen llegó a la jornada de descanso vestido de rojo, el danés Jonas Vingegaard, segundo en la general, sigue siendo el principal favorito para coronarse en Madrid.

Daniel Bello
Daniel Bello
01 de septiembre de 2025 - 01:59 a. m.
El ciclista danés Jonas Vingegaard ha ganado dos etapas y el el gran candidato al título de la Vuelta a España 2025. EFE/ Javier Lizón
Foto: EFE - J.P.Gandul

La Vuelta a España 2025 llegó a su primera jornada de descanso. El pelotón, tras completar 1.428 de los 3.189 kilómetros que componen el recorrido de la edición 80 de esta tradicional carrera, se toma un respiro. Los 169 pedalistas que siguen en competencia se ganaron el derecho a un merecido reposo.

Contrario a lo que indicaban los pronósticos, en lo más alto de la clasificación general aparece por lo pronto el noruego Torstein Traeen, quien desde la sexta etapa está vestido de rojo. Lo logró tras ser protagonista de una escapada que tomó por...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

