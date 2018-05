Walter Vargas, campeón panamericano de contrarreloj

Redacción deportes

En los últimos tres años, Walter Vargas ha sido protagonista de la contrarreloj en Colombia. Dentro del pelotón nacional es uno de los mejores. Pocos pueden seguir su ritmo. Aparecen nombres como el de Rodrigo Contreras, Alex Cano, Óscar Sevilla o Carlos Mario Ramírez y el de Vargas se encuentra ahí, junto con los más importantes. Este jueves se quedó con el título de la panamericano de contrarreloj. Terminó con un tiempo de 57:51 minutos y se colgó el oro en la meta, Presa Punta Negra (Argentina).

El pedalista nacional superó por 52 segundos al argentino Rube Gabriel Ramos y por un minuto al guatemalteco Manuel Rodas. Ninguno pudo seguir el paso imponente de Walter Vargas. Ni siquiera Rodrigo Contreras. El subcampeón nacional en 2017 de la contrarreloj individual y quien esta temporada en Colombia se quedó con el título de la Vuelta al Valle y la Vuelta al Tolima, además de su destacada actuación en la última etapa en la Vuelta a Colombia Oro y Paz en la que terminó en la undécima posición, no estuvo en su mejor día y finalizó en la cuarta posición.

“Fue una medalla muy luchada. Trabajé mucho con el entrenador José Julián Velásquez la contrarreloj después de la Clásica a Anapoima y aquí se vio el resultado”, afirmó el pedalista antioqueño. “Fue un terreno muy exigente pero que me favoreció mucho. Tenía partes muy complicadas, había zonas en las que el viento de costado golpeó fuerte y la subida de tres kilómetros (promedio de 8,3 % de inclinación) estaba muy fuerte, pero logramos sortear bien el recorrido para quedarnos con la victoria”, añadió.

En la prueba masculina, Vargas y Contreras fueron los únicos representantes del país. También estuvieron pedalistas de Uruguay, Chile, Brasil, Curacao, Costa Rica, Perú, Ecuador, Méixo y Paraguay. Con esta victoria, Colombia obtuvo una de las casillas de la especialidad para los próximo Juegos Panamericanos de Lima 2019. Para Walter Vargas este es su segundo título panamericano, emuló lo hecho en 2016, año en el que también debutó en el Campeonato Mundial de Catar, donde finalizó 41 a cuatro minutos del alemán Tony Martin.

Ana Cristina, bronce

Por su parte, en la prueba femenina Ana Cristina Sanabria se quedó con el tercer mejor tiempo. La santandereana no pudo contra el poderío norteamericano. Finalizó a 54 segundos de Amber Neben y a 31 de Lauren Stephens, quienes se quedaron con el oro y la plata, respectivamente. Por 17 segundos venció a la venezolana Lilibeth Chacón y se quedó con la medalla de bronce en la competencia que fue de 19 kilómetros también desde Ullun hasta Dique de Punta Negra.

“Estoy contenta porque me enfrenté a dos de las mejores del mundo. Me sentí bien, estar en el podio ya es un logro, pues hay que tener en cuenta que estaba la campeona del mundo, y la segunda también es una niña muy buena. Esto me da una idea de que cada vez estoy más cerca del primer lugar y tengo que seguir trabajando muy duro para lograrlo algún día”, afirmó la campeona nacional de la CRI. Gracias a esta medalla, el país aseguró uno de los cupos en la modalidad para los próximo Juegos Panamericanos de Lima 2019.