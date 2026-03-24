Wálter Vargas, el dueño del tiempo panamericano

El ciclista antioqueño Wálter Vargas, múltiple campeón panamericano en la contrarreloj. Foto: Anderson Bonilla

En las contrarrelojes del ciclismo no hay refugio. No hay rueda que seguir ni excusas. Solo un hombre, una bicicleta y el tiempo como juez absoluto. Ahí, en ese terreno donde todo se centra en el individuo, es donde Wálter Vargas ha construido una carrera distinta. Siete veces campeón panamericano no es casualidad, sino una forma de entender el ciclismo.

La escena más reciente ocurrió en Montería. El calor pegaba con fuerza y el asfalto devolvía cada watt como un desafío. Salió concentrado, con la mente en blanco, para empezar la carrera mucho...