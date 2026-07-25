Walter Vargas le dio a Colombia su primer oro en los Juegos Centroamericanos 2026

Walter Vargas de Colombia posa al obtener la medalla de oro en la competencia Contrareloj individual masculina en Ciclismo ruta, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. EFE/ Orlando Barría Foto: EFE - Orlando Barría

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Walter Vargas volvió a demostrar su dominio en las pruebas cronometradas y le entregó este sábado a Colombia su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El ciclista antioqueño, de 34 años, se impuso en la contrarreloj individual y subió a lo más alto del podio.

El pedalista del Team Medellín-EPM detuvo el cronómetro en 47 minutos, 13 segundos y 46 centésimas, registro suficiente para quedarse con el metal dorado estas justas que hacen parte del ciclo olímpico. El triunfo representa además un impulso en su camino rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima, previstos para 2027.

Vargas estuvo acompañado en el podio por los mexicanos Edgar David Cadena y Sebastián Ruiz. El primero quedó segundo con un tiempo de 48 minutos, 59 segundos y 68 centésimas, mientras que Ruiz fue tercero con 49 minutos, siete segundos y siete centésimas, para completar el cuadro de honor de la prueba.

“Feliz de lo conseguido: una medalla que tenía como objetivo y poder seguir haciendo el ciclo bien. Ya pudimos ganar los Juegos Bolivarianos, acá los Centroamericanos, y seguimos con la preparación para Argentina, los Suramericanos y, por supuesto, para el próximo año en Lima, que es el objetivo principal, siempre soñando con Los Ángeles 2028″, comentó Vargas.

En la competencia también estuvo el colombiano Brayan Sánchez, nacido en Medellín, quien terminó en la octava posición con un tiempo de 51 minutos, cuatro segundos y 27 centésimas. El antioqueño no pudo entrar en la pelea por las medallas, pero completó la representación nacional en la prueba.

Vargas llegaba como uno de los grandes favoritos por su amplio palmarés en la especialidad. El antioqueño ya había sido campeón de la contrarreloj en los Juegos Bolivarianos de Lima y, en 2026, conquistó su séptimo título panamericano élite en Montería. También fue plata en los Centroamericanos de Barranquilla 2018 y Lima 2023.

El especialista colombiano también ha llevado su talento a los Campeonatos Mundiales de Ciclismo de Ruta. De hecho, participó en la edición de Kigali 2025, disputada en Ruanda, donde terminó en la decimocuarta posición de la contrarreloj individual, resultado que volvió a mostrar su vigencia entre los mejores especialistas de la modalidad.

En la prueba femenina, la pedalista cubana Marlies Mejías se quedó con la medalla de oro, mientras que la mejor colombiana en la capital dominicana fue la caldense Diana Peñuela, cuarta, a 1 minuto y 26 segundos de la vencedora.

La delegación de Colombia que participa en estas justas de Santo Domingo 2026 viajó con 475 atletas (263 hombres y 212 mujeres), quienes compiten en 34 deportes, y las justas, inauguradas este viernes, finalizarán el próximo 8 de agosto. El objetivo es conquistar el primer lugar del medallero.

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